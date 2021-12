Serie B, Ternana-Benevento 0-2: la doppietta di Lapadula frena le Fere

Il secondo anticipo della 17^ giornata del campionato di Serie B di scena al Liberati vede il Benevento espugnare per 2-0 il campo della Ternana con una doppietta di Gianluca Lapadula. Le Fere, dopo cinque risultati utili consecutivi, arrestano la loro progressione. Grazie a questa vittoria la squadra di mister Caserta sale a 31 punti in classifica, invece la Ternana resta ferma a 22 punti.

Il Benevento per il turno di Coppa Italia affronterà la Fiorentina mercoledì 15 dicembre alle 21; mentre per la prossima di campionato giocherà in casa contro il Monza domenica 19 dicembre alle 18,30. La Ternana giocherà contro il Venezia martedì 14 dicembre alle 15 per la Coppa Italia; e per la 18^ giornata di campionato disputerà il derby contro il Perugia domenica 19 dicembre alle 16,15.

Uno-due degli ospiti – Parte forte, anzi fortissimo, il Benevento che si propone subito in chiave offensiva: al 2′ un tiro al volo di Insigne è deviato in angolo da Martella; quindi all’11’ Lapadula in acrobazia non intercetta il cross di Elia. Al quarto d’ora arriva il primo squillo in attacco della Ternana: Martella sugli sviluppi di una punizione impegna Paleari. Al 24′ gli umbri perdono un pallone che viene giocato da Impronta che innesca Lapadula per il gol del vantaggio giallorosso. La squadra di mister Lucarelli tenta una reazione immediata con Donnarumma che di estate accarezza il palo. Al tramonto della prima frazione di gioco arriva il raddoppio della squadra di mister Caserta sempre con Lapadula su calcio di rigore. Al 36′ Partipilo è costretto a uscire dal campo per infortunio, al suo posto Peralta. Le squadre vanno a bere tè caldo negli spogliatoi con il doppio vantaggio del Benevento.

Al rientro in campo la Ternana spinge forte per rientrare in partita. Pettinari in rovesciata costringe Paleari per evitare il gol. E al 7′ ancora Pettinari chiama alla pronta risposta il portiere ospite. Il Benevento si avventa in attacco con Insigne, e bravo Iannarilli a chiudere la porta. Le Fere mantengono alto il ritmo e la pressione, ma il gol non arriva neanche al terzo tentativo di Pettinari. Al 24′ st viene annullato un gol a Falletti per fuorigioco.

Al triplice fischio di Meraviglia la partita è decisa dalla doppietta di Lapadula: Ternana-Benevento 0-2.

Ternana-Benevento 0-2

Ternana (4-4-2): Iannarilli; S. Diakité (28′ st Defendi), Sørensen (12′ st Falletti), Capuano, Martella (12′ st Celli); Partipilo (36′ pt Peralta), Proietti (Cap.), Koutsoupias, Capone (12′ st Boben); Pettinari, Donnarumma. A disp.: Krapikas, Kontek, Furlan, Mazzocchi, Ghiringhelli, Salzano, Mazza. All.: Cristiano Lucarelli

Benevento (4-3-3): Paleari; Elia, Vogliacco, Barba, Masciangelo; Ionita, Viviani (32′ st Calò), Acampora (36′ st Di Serio); Insigne (22′ st Brignola), Lapadula, Improta (Cap., 36′ st Vokic). A disp.: Manfredini, Tartaro, Basit, Glick, Moncini, Sau, Talia, Pastina. All.: Fabio Caserta

Arbitro: Francesco Meraviglia (Pistoia)

Assistenti: Luigi Lanotte (Barletta), Gabriele Nuzzi (Valdarno)

IV Ufficiale: Daniele Perenzoni (Rovereto)

V.A.R.: Fabio Maresca di Napoli (Avar Valerio Colarossi)

Marcatori: 24′ pt Lapadula (B.), 42′ pt Lapadula (B., rig.)

Ammoniti: Viviani e Ionita (B.); Sørensen (T.)

Recuperi: pt 2′ ; st 5′

Spettatori: 1.900 (di cui 123 ospiti)

Calci d’angolo 6-6