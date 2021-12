Serie B, ufficializzate le date e orari della 19a e 20a giornata

Questo pomeriggio la Lega di Serie B ha ufficializzato le date e gli orari della diciannovesima giornata e della ventesima giornata (prima di ritorno) del Campionato di Serie B 2021/2022. Le due giornate (previste in origine per il 26 e 29 dicembre) erano state rinviate a causa dell’attuale situazione pandemica Covid-19.

Serie B, il programma della 19a e della 20a giornata di campionato

Nella giornata di oggi sono state ufficializzate le date e gli orari della partite previste per il Boxing day La 19a giornata di Campionato di Serie B verrà aperta dall’anticipo di venerdì 14 gennaio 2022 tra TERNANA – ASCOLI con fischio d’inizio alle ore 20.30. Nella giornata di sabato 15 gennaio verranno disputate alle ore 14.00 CITTADELLA – COSENZA, CREMONESE – COMO, PARMA – CROTONE, REGGINA – BRESCIA, e alle 16.15 PISA – FROSINONE. A completamento dell’ultima giornata del campionato cadetto verranno disputate domenica 16 gennaio alle ore 16.15 MONZA – PERUGIA, PORDENONE – LECCE, SPAL – BENEVENTO e alle 18.30 L.R. VICENZA – ALESSANDRIA.

Per la 20a giornata di campionato di Serie B nell’anticipo scenderanno in campo PARMA – FROSINONE venerdì 21 gennaio alle 20.30. Nella giornata di sabato 22 gennaio verranno disputate alle ore 14.00 ALESSANDRIA – BENEVENTO, BRESCIA – TERNANA, COMO – CROTONE, COSENZA – ASCOLI, MONZA – REGGINA, SPAL – PISA e alle 16.15 PERUGIA – PORDENONE. La prima giornata del girone di ritorno si chiuderà domenica 23 gennaio con L.R. VICENZA – CITTADELLA alle 16.15 e LECCE – CREMONESE con fischio d’inizio alle 18.30