Brescia-Ternana, Lucarelli: “Abbiamo fatto un’ottima prestazione dal punto di vista tecnico e tattico”

“La squadra ha avuto la reazione che mi aspettavo da un punto di vista mentale e caratteriale”, ha dichiarato l’allenatore della Ternana, Cristiano Lucarelli, al termine del match contro il Brescia. Al Rigamonti le Fere hanno conquistato un pareggio per 1-1 che alla fine calza un poco stretto rispetto a quanto fatto nell’arco dei novanta minuti. “Abbiamo fatto un’ottima prestazione dal punto di vista tecnico e tattico – ha sottolineato il tecnico rossoverde -. Resta solo un poco di amaro in bocca per non essere riusciti, anche in questa occasione, a finalizzare le tante occasioni avute durante la partita”. Lucarelli ha rimarcato poi la prestazione dei suoi giocatori dopo la sconfitta della settimana scorsa in casa contro l’Ascoli. “Durante questa settimana abbiamo lavorato con quasi tutti gli effettivi, e la squadra ha reagito bene alle critiche ricevute dopo la sconfitta. Oggi mi è piaciuto lo spirito di volersi aiutare e di andare a cercare di vincere il match anche negli ultimi minuti”. Dopo la sosta per le nazionali, la Ternana affronterà allo stadio Liberati la Reggina sabato 5 febbraio alle 14. Per le squadre del campionato cadetto scatterà, quindi, un vero e proprio tour de force con sette partite in meno di un mese. “Dovremo dosare le forze per cercare di affrontare tutte le partite con il massimo dell’intensità”.