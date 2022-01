Perugia-Pordenone, Alvini: “Dovremo dare continuità alla striscia di risultati che abbiamo aperto”

“La partita di domani è importante per dare continuità e per la mentalità di crescita”, ha affermato oggi in conferenza stampa l’allenatore del Perugia, Massimiliano Alvini. Domani i Grifoni affronteranno tra le mura amiche del Renato Curi (con fischio d’inizio alle ore 16:15) il Pordenone per la prima partita del girone di ritorno del Campionato di Serie B. “Nel girone di ritorno dovremo acquistare consapevolezza di quello che possiamo fare – ha affermato il tecnico biancorosso -. E proseguire nell’identità tattica e di voler sempre essere dentro la partita”.

Serie B, Perugia-Pordenone Alvini: “Sono contento di tutti i giocatori”

“Le insidie ci sono in tutte le partite – ha precisato il tecnico dei Grifoni -, ma non esistono paure. Quello che conta è il campo e la voglia di vincere. Noi affronteremo la partita di domani dando il meglio di noi stessi”. Gli umbri sono imbattuti da quattro partite casalinghe, mentre i neroverdi non vincono da 17 trasferte in cadetteria. Alvini ha confermato che avrà a disposizione quasi tutti i giocatori (anche De Luca nonostante l’infortunio), tranne: “Murgia che sta cercando di migliorare la condizione. Il resto della squadra sta bene”. Il tecnico di Fucecchio ha poi analizzato l’avversario di domani: “Per il Pordenone all’inizio pensavo a un percorso diverso. Comunque grande rispetto per l’avversario, domani sarà una partita insidiosa. Noi cercheremo di fare il massimo”. Domani potrebbe trovare spazio in attacco dall’inizio Jacopo Murano che nella sua gara di esordio ad agosto con un suo gol ha siglato la vittoria del Grifo contro i ramarri.”Noi vogliamo migliorare nel nostro percorso – ha ribadito in conclusione il mister -. È necessario tanto lavoro, impegno negli allenamenti all’antistadio. Io sono concentrato sulla partita di domani e nell’ottenere il massimo dalla rosa che ho a disposizione. Tutti i giocatori hanno un ruolo determinante e sono contento di tutti”.