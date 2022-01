Serie B, Brescia-Ternana 1-1: Jagiello risponde a Sorensen

La Ternana conquista un punto al Rigamonti giocando una buona partita e sfiora il colpaccio con l’ex Donnarumma che a 5′ dalla fine scheggia la traversa. Il Brescia, dopo aver trovato il pareggio al 35′ del primo tempo con un particolarmente ispirato Jagiello, disputa una brillante seconda frazione senza trovare il gol della vittoria. La formazione di mister Lucarelli fa un ulteriore piccolo passo in ottica salvezza e passa a 24 punti, mentre il Brescia si porta a quota 38. Gli umbri per la seconda giornata di ritorno del Campionato cadetto affronteranno allo stadio Liberati la Reggina sabato 5 febbraio alle ore 14. La squadra di Inzaghi affronterà in trasferta il Cosenza sempre sabato 5 febbraio alle 14.

Primo tempo: Tanto rossoverde

La Ternana parte forte, e fa girare il pallone con palleggio elegante. E sono proprio gli ospiti a sbloccare il match al 12′ con una schiacciata di testa di Sorensen su imbeccata di Falletti. Il Brescia aumenta i giri, ma non riesce a rendersi pericoloso. Quasi allo scoccare della mezz’ora di gioco le Fere si vedono annullare dal Var Massa un gol di Falletti (il pallone respinto da Joronen sul tiro-cross di Pettinari rimbalza sul braccio del giocatore uruguaiano). Dopo pochi giri delle lancette del cronometro arriva il pareggio delle Rondinelle. Moreno spizza di testa un cross di Sabelli e Jagiello appostato sul secondo palo insacca il gol del 1-1. In chiusura di primo tempo gli umbri si rendono pericolosi con Falletti e Pettinari.

Secondo tempo: Risultato in bilico

Nella seconda frazione di gioco entrambe le formazioni continuano a giocare a viso aperto alla ricerca del gol decisivo. L’undici di super Pippo parte meglio e si rende pericoloso con Jagiello e Mangraviti. Al 54′ arriva la risposta della Ternana con Palumbo. Lucarelli inserisce Donnarumma e l’attaccante impegna subito Joronen (67′). Il Brescia aumenta la pressione e va vicinissimo al gol con Bjiac servito alla perfezione da Palacio. Iannarilli non è perfetto nell’uscita, ma Capuano salva sulla linea. Al tramonto della partita è Donnarumma di sinistro a scuotere la traversa (questione di centimetri). Al 93′ arriva il triplice fischio di Dionisi per decretare la fine di una partita rimasta in bilico fino all’ultimo.

Brescia-Ternana 1-1

Brescia (4-3-1-2): Joronen, Sabelli (25′ st Karacic), Cistana, Mangraviti, Huard; Bisoli (Cap.), Andreoli (36′ st Tramoni), Leris (20′ st Bertagnoli); Jagiello; Aye (20′ st Palacio), Moreo (20′ st Bajic). A disp.: Perilli, Prandini, Papetti, Ndoj. All.: Filippo Inzaghi

Ternana (4-3-2-1): Iannarilli; Defendi (Cap.), Capuano, Sørensen, Celli (42′ st Paghera); Koutsoupias (28′ st S. Diakité), Agazzi, Palumbo (15′ st Salzano); Partipilo (28′ st Peralta), Falletti; Pettinari (15′ st Donnarumma). A disp.: Vitali, Krapikas, Furlan, Mazzocchi, Capone, Diakitè M., Boben. All.: Cristiano Lucarelli

Arbitro: Federico Dionisi (L’Aquila)

Assistenti: Filippo Meli (Parma), Luca Mondin (Treviso)

IV Ufficiale: Valerio Crezzini (Siena)

VAR: Marco Serra (Torino), AVAR Christian Rossi (Nichelino)

Marcatori: 12′ pt Sørensen (T.), 35′ pt Jagiello (B.)

Ammoniti: Pettinari, Falletti, Palumbo e Agazzi (T.); Sabelli (B.)

Recuperi: pt 2′ ; st 3′