Serie B, Ascoli-Perugia 0-1 Alvini: “Sono tre punti importanti”

“Sono tre punti, e una vittoria importanti. Grande merito ai giocatori per come hanno interpretato la partita”, ha dichiarato l’allenatore del Perugia, Massimiliano Alvini,in sala stampa nel post gara dopo la vittoria contro l’Ascoli per 1 a 0. “La squadra ha lavorato unita, mi è piaciuta la coralità – ha sottolineato il tecnico biancorosso -. In questo match abbiamo mostrato che abbiamo a cuore quello che vogliamo essere”. La vittoria dei Grifoni in trasferta al Del Duca è arrivata grazie a una punizione battuta magistralmente da Lisi nel primo tempo. “Ci alleniamo tutti i giorni sui calci piazzati – ha osservato il mister. Il gol di Lisi è stato bello”. Gli umbri sono riusciti a imbrigliare il gioco della squadra di mister Sottil, rendendo meno efficace soprattutto l’azione di Bidaoui. “L’Ascoli è una squadra forte. Per limitare l’azione di Bidaoui sono stati bravi Falzerano a sapersi abbassare e Sgarbi a scivolare”.

Ascoli-Perugia, Lisi: “Un gol importante”

“È un gol importante soprattutto per il gruppo. Noi dobbiamo sempre giocare sull’intensità. Oggi volevamo dimostrare quello che siamo. Siamo contenti per la prestazione”, ha commentato nel post gara l’autore del gol della vittoria, Francesco Lisi. In questo mese di febbraio fino ai primi di marzo il Perugia dovrà affrontare una serie di partite molto ravvicinate che decideranno gran parte del campionato. “È un mese importante – ha ribadito il grifone -. Siamo un gruppo molto coeso e dovremo impegnarci al massimo. Dobbiamo raggiungere il prima possibile la salvezza”. Il Perugia sabato 12 febbraio affronterà allo stadio Curi il Frosinone alle ore 16.15.