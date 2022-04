Serie B: Ternana-Lecce big match di giornata. Assenza pesante per la Ternana, il Lecce ci prova

Ternana-Lecce sfida verità per entrambe le squadre. Il big match valido per la 33esima giornata della Serie B andrà in scena questa sera alle 19 al Liberati di Terni. Vedremo se saranno replicati i fuochi d’artificio dell’andata dove finì 3-3. La Ternana vuole vincere per sperare di agganciare un posto nei playoff, ma anche il Lecce vuole farlo per mantenere il secondo posto che vorrebbe dire promozione diretta in Serie A. Ragion per cui si prevede una partita molto interessante e intensa, dove sicuramente sarà il Lecce a giocare prevedibilmente più contratto, in virtù della posta più alta in palio. La Ternana viceversa, può giocare con la tranquillità di una squadra che ha già raggiunto il proprio obiettivo stagionale e lotta per il sogno (difficile) di raggiungere i playoff.

Un titolare della Ternana indisponibile contro il Lecce

Assenza pesante in casa Ternana. Un titolarissimo non sarà della partita. Si tratta dell’estremo difensore Antony Iannarilli che non sarà a disposizione causa Covid. Al suo posto scenderà in campo il lituano Titas Krapikas, per lui si tratterà dell’esordio stagionale. Di certo una cattiva notizia per mister Lucarelli che già da febbraio gioca senza Falletti (lesione al crociato). Il Lecce cercherà di sbancare il Liberati per continuare a guadagnarsi la promozione diretta in Serie A, mai così vicina come quest’anno. I salentini allenati da Baroni scenderanno in campo con la stessa formazione che ha giocato in modo esemplare contro il Frosinone. In avanti confermatissimo il trio delle meraviglie composto da Strefezza, Di Mariano e Coda. Buona partita a tutti.