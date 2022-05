Brescia-Perugia, streaming e diretta tv Rai Sport? Dove vedere playoff Serie B

Sabato 14 maggio alle ore 18 allo stadio Rigamonti si disputerà il match Brescia-Perugia, valevole per il turno preliminare di playoff (gara unica) con i lombardi che hanno terminato la stagione regolare al quinto posto con 66 punti, mentre gli umbri all’ottavo posto con 58 punti. Chi avrà la meglio affronterà in semifinale il Monza (andata in casa e ritorno in Brianza).

Nelle due sfide stagionali c’è stato un successo casalingo ciascuno: il Grifone si è imposto 1-0 il 16 ottobre e le Rondinelle per 2-1 l’1 marzo; l’arbitro della sfida sarà Francesco Fourneau di Roma 1. Ricordiamo che in caso di parità al termine dei novanta minuti sono previsti i tempi supplementari ma non i rigori: in mancanza di un vincitore sarà la squadra posizionata meglio in classifica a passare il turno (in questo caso il Perugia).

Brescia-Perugia, probabili formazioni

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Adorni, Cistana, Pajac; Bisoli, Van de Looi, Leris; Tramoni; Moreo, Palacio. All. Corini.

PERUGIA (3-4-2-1): Chichizola; Sgarbi, Curado, Dell’Orco; Ferrarini, Burrai, Kouan, Lisi; Santoro, Matos; Olivieri. All. Alvini.

Dove vedere Brescia-Perugia in tv e streaming

Il match di playoff Brescia-Perugia, sarà visibile su Sky Sport Calcio (canale 202 del decoder) e Sky Sport (ch. 252) con telecronaca a cura di Maurizio Compagnoni.

Per gli abbonati di Sky la partita sarà a disposizione anche tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento, ma anche su NOW TV, piattaforma streaming di Sky, che consente di vedere anche le altre partite attraverso l’acquisizione di un ticket. Questa opzione è disponibile anche per i non abbonati che possono registrarsi al servizio.

L’incontro del “Rigamonti” si potrà seguire anche su DAZN, la piattaforma del gruppo Perform, con telecronaca di Gabriele Giustiniani e commento tecnico dell’ex calciatore Alessandro Budel), : per poter vedere la gara è necessario scaricare l’app DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi al costo di 29,99 € mensili. Inoltre da questa stagione la Serie B sarà visibile anche su Helbiz Live, piattaforma online scaricabile su cellulare, tablet e smart tv. Il costo dell’abbonamento ad Helbiz è di 5,99 € al mese e di 49,99 € all’anno.

Non è prevista nè la diretta in chiaro nè lo streaming gratuito.

