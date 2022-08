Dove vedere Perugia-Parma streaming e diretta tv Serie B: Sky, DAZN o Helbiz?

DOVE VEDERE PERUGIA-PARMA STREAMING E DIRETTA TV – Seconda giornata di Serie B in arrivo: il Parma cerca la prima vittoria dopo lo spumeggiante pareggio per 2-2 in casa contro il neopromosso Bari. Il Perugia, però, è partito ancora peggio, visto che è crollato per 2-o sotto i colpi del Palermo al Barbera.

Quando si gioca Perugia-Parma Serie B giornata 2

Perugia-Parma si giocherà sabato 20 gennaio 2022, alle ore 20:45. Il match, valido per la 2^ giornata di Serie B, avrà luogo allo Stadio Renato Curi di Perugia.

Le probabili formazioni di Perugia-Parma

Perugia (in aggiornamento)

Parma (in aggiornamento)

Dove vedere Perugia-Parma Serie B streaming gratis e diretta tv in chiaro: Sky, DAZN, Helbiz o TimVision?

La partita del campionato di Serie B tra Parma e Perugia verrà trasmessa in diretta tv su Sky e su Dazn. In live streaming, la partita sarà disponibile sull’app di Dazn, disponibile per pc e smartphone come quelle di Sky Go e Now Tv: inoltre, si potrà guardare il match del Renato Curi anche su Helbiz live, scaricando l’app e abbonandosi al servizio.