DOVE VEDERE COSENZA-COMO – SERIE B –

Per la settima giornata di Campionato Serie B, venerdì 30 settembre 2022 alle ore 20.30 si giocherà la partita Cosenza-Como. La sfida allo Stadio San Vito di Cosenza di venerdì verrà arbitrata da I. Pezzuto.

Il Cosenza arriva alla partita contro il Como da un pareggio contro il Sudtirol (1-1). I calabresi in classifica sono piazzati al decimo posto con 8 punti, ottenuti da 2 vittorie e due pareggi. La sfida contro il Como, penultimo in classifica potrebbe regalare alla formazione di Davide Dionigi 3 punti importanti, ma il Como, nonostante non abbia vinto nemmeno una volta in questo campionato, potrebbe sorprendere.

Il Como, ancora a quota vittorie uguale a zero, è posizionato in 19esima posizione con appena 3 punti, soltanto uno in più dal Pisa, fanalino di coda della classifica. I comaschi hanno ottenuto 3 pareggi e 3 sconfitte in queste sei gare, una volta è necessaria da raggiungere quanto prima per evitare di ritornare in Serie C. La formazione di Marco Banchini arriva da un importante pareggio contro la SPAL (3-3).

Dove vedere Cosenza-Como, streaming e diretta Tv

La sfida tra Cosenza-Como di venerdì 30 settembre 2022 ore 20.30 valida per la settima giornata di Serie B verrà trasmessa in diretta ed in esclusiva su DAZN (Clicca qui per abbonarti). La sfida si potrà vedere sia sull’app che sul sito ufficiale sul canale relativo al match, sulla piattaforma digitale di Sky, su Now TV e sull’app Sky Go, infine sull’app e sul canale di Helbiz Live presente su Prime Video.

Probabili formazioni

COSENZA (4-2-3-1): Matosevic, Rispoli, Rigione, Meroni, Gozzi; Brescianini, Voca; D’Urso, Merola, Brignola; Larrivey. Allenatore: Davide Dionigi. Indisponibili: Florenzi, Vaisanen

COMO (4-4-2): Ghidotti; Vignali, Odenthal, Binks, Ioannou; Blanco, Baselli, Fabregas, Faragò; Cutrone, Mancuso. Allenatore: Moreno Longo. Indisponibili: Bellemo, Gatto