Dove vedere Cosenza-Genoa streaming gratis e diretta tv Serie B: Sky, DAZN o Helbiz?

Cosenza-Genoa si giocherà sabato 15 ottobre 2022, alle ore 14. Il match, valido per la 9^ giornata di Serie B, avrà luogo allo Stadio San Vito-Gigi Marulla di Cosenza. La squadra di casa ha colto solo una vittoria nelle ultime sei gare dopo un bell’avvio di campionato: il Genoa, invece, sta pian piano carburando con l’obiettivo di andare a prendere la promozione diretta in Serie A.

Le probabili formazioni di Cosenza-Genoa

Cosenza (4-3-3): Matosevic; Rispoli, Rigione, Venturi, Panico; Brescianini, Voca, Vallocchia; D’Urso, Brignola; Butic.

GENOA (4-2-3-1): Martinez; Hefti, Bani, Dragusin, Pajac; Badelj, Frendrup, Portanova, Aramu, Ekuban; Coda.

Dove vedere Cosenza-Genoa Serie B streaming gratis e diretta tv in chiaro: Sky, DAZN, Helbiz o TimVision?

La partita del campionato di Serie B tra Cosenza e Genoa verrà trasmessa in diretta tv su Sky e su Dazn. In live streaming, la partita sarà disponibile sull’app di Dazn, disponibile per pc e smartphone come quelle di Sky Go e Now Tv: inoltre, si potrà guardare il match del Vigorito anche su Helbiz live, scaricando l’app e abbonandosi al servizio.