Cagliari, le parole di Liverani: “Ho commesso qualche errore lo ammetto…”

Il Cagliari di Liverani non sta andando come dovrebbe o come avrebbe voluto sia la dirigenza che il mister stesso. I sardi non riescono a trovare la continuità giusta, sia di risultati che a livello di gioco. Ma il tempo per recuperare non manca e il campionato di Serie B è pieno di sorprese e di rinascite.

Le parole di Liverani

Fabio Liverani in una lunga intervista rilasciata a L’Unione Sarda rilascia delle dichiarazioni importanti: “Ho commesso qualche errore, lo ammetto. Sento la fiducia, la proprietà è vicina alla squadra. Abbiamo pagato a caro prezzo degli errori individuali. Per quello che abbiamo fatto credo che 4, anche 5 punti in più li avevo messi in preventivo. Ma il calcio, lo sappiamo, non ti da mai certezze. Faccio molta autocritica, se c’è un errore, individuale o no, si rivede e si analizza con la squadra, tutti insieme. Dobbiamo avere più malizia. Ci serve serenità e un pizzico di fortuna. Io lavoro per dare qualcosa alla gente. E’ una grande amarezza non poter esprimere le nostre idee, essere meno belli e vincere sarebbe un idea, ma possiamo coniugare le due cose. Siamo partiti con un idea, il mercato ci ha dato delle alternative. Ho trovato un ambiente che vive per il Cagliari. Io fino all’ultimo minuto di campionato darò tutto per restituire la Serie A a questa terra. Primo e secondo posto sono lontani, ma il campionato è lungo”.