Dove vedere Bari-Sudtirol streaming gratis e diretta tv Serie B: Sky, DAZN o Helbiz?

Tutta la Serie BKT e’ su DAZN. 29,99 euro/mese. Attiva Ora. Disdici quando vuoi

Bari-Sudtirol si giocherà sabato 12 novembre 2022, alle ore 14. Il match, valido per la 13^ giornata di Serie B, avrà luogo allo Stadio San Nicola di Bari. È un Bari senza vittorie da quattro gare, durante le quali ha ottenuto solo due punti: servono necessariamente i tre punti, dunque, per non farsi scivolare lontane le squadre in lotta per la promozione diretta. I tirolesi, invece, sono ancora imbattuti da quando Bisoli si è seduto sulla loro panchina.

Le probabili formazioni di Bari-Sudtirol

Bari (in aggiornamento).

Sudtirol (in aggiornamento).

Dove vedere Bari-Sudtirol Serie B streaming gratis e diretta tv in chiaro: Sky, DAZN, Helbiz o TimVision?

La partita del campionato di Serie B tra Bari e Sudtirol verrà trasmessa in diretta tv su Sky e su Dazn. In live streaming, la partita sarà disponibile sull’app di Dazn, disponibile per pc e smartphone come quelle di Sky Go e Now Tv: inoltre, si potrà guardare il match del Vigorito anche su Helbiz live, scaricando l’app e abbonandosi al servizio.