Calciomercato Cagliari: che nome per l’attacco! Ranieri lo vuole per fare la differenza

Claudio Ranieri vuole portare al Cagliari un suo pupillo, un giocatore in grado di fare la differenza, oltre che segnare eurogol. Si tratta di un centravanti che farebbe al caso del Cagliari per tentare la scalata verso la promozione. Permetterebbe di poter sbloccare le gare che più chiuse e di avere una importante alternativa in squadra.

Il nome dell’attaccante voluto da Ranieri

Il giocatore voluto da Claudio Ranieri al Cagliari si tratta di Fabio Quagliarella. L’attaccante attualmente alla Sampdoria non ha trovato molto spazio finora, non riuscendo a dare il suo contributo a una squadra sempre più coinvolta nella lotta per non retrocedere. L’allenatore del Cagliari, tornato in Sardegna da poche settimane, si è trovato a dover fare i conti con i problemi fisici di Pavoletti. Per questo motivo Ranieri avrebbe in mente di convincere Quagliarella a scendere di categoria e ripartire dalla Serie B, con il sogno di aiutare il Cagliari a conquistare una promozione che solo qualche settimana fa sembrava impossibile.