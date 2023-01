Calciomercato Cagliari: si complica l’arrivo di Sirigu, ecco perché

Il Cagliari sembrava avere in tasca Salvatore Sirigu in questo avvio di calciomercato, anche se ora la trattativa non sembra più così certa. Intrecci di mercato che potrebbero allontanare Sirigu dalla porta del Cagliari, quando il suo arrivo sembrava ormai certo.

Sirigu-Cagliari, la trattativa si complica

La trattativa Sirigu-Cagliari sembra potersi complicare, quando poteva essere già chiusa. Colpa dell’intreccio di mercato e di alcuni protagonisti, diretti e indiretti. Sarebbe saltato l’approdo del portiere Igor Vekic dal Pacos Ferreira alla Sampdoria che, di fatto, blocca il ritorno al Napoli di Nikita Contini. Il non aver trovato un vice portiere per Emil Audero, di fatto, non libera Contini e potrebbe non liberare l’uscita di Sirigu. Tuttavia, questo intreccio di mercato complicherebbe, ma non escluderebbe la trattativa fra il Cagliari e il portiere sardo. In caso di partenza dell’estremo difensore sardo, il Napoli piomberebbe nuovamente sul mercato alla ricerca di un portiere più esperto di Contini.