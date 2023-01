Calciomercato Cagliari: ecco il nome del top player in uscita

Il Cagliari oltre che a cercare occasioni di mercato in entrata, cerca di operare anche delle cessioni, una riguarda un top player. Un giocatore che è sempre rimasto inespresso con la maglia del Cagliari e proprio per questo ora si sta valutando una sua eventuale cessione. A malincuore ma il tempo per lui probabilmente è scaduto.

Il nome del calciatore in uscita per il Cagliari

Il giocatore importante in uscita dal Cagliari si tratta di Gaston Pereiro, classe 1995, che vanta 62 presenze e 8 reti con i sardi. Il giocatore è stato richiesto dal Nacional Montevideo, che però non sembra andare dritto su Pereiro e al momento si tratta di un forte interesse si, ma non di una trattativa avanzata. L’ingaggio potrebbe essere uno dei problemi più grandi. Il Cagliari è alla finestra e aspetta una mossa del giocatore per poter liberare un posto in rosa e concentrarsi su altre trattative, liberando a malincuore un giocatore come Pereiro, talento inespresso in maglia Cagliari.