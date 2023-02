Bari, ecco come si è classificato Mignani nella Panchina d’Oro di Serie C

Il Bari che è tornato quest’anno in Serie B, lo deve anche al proprio mister, Michele Mignani. Assegnata la Panchina d’Oro della Serie C, e il mister pugliese si è classificato sul podio. Gradino più basso del podio per lui, mentre i primi due sono stati assegnati a Baldini e Javorcic. Per Baldini vittoria al fotofinish, arrivata con un solo voto in più rispetto al collega Ivan Javorcic, capace di conquistare la promozione diretta col Sudtirol collezionando ben 90 punti.

Mignani e il Bari

Mignani e il Bari sembrano fatti l’uno per l’altro, e anche il campionato di Serie B in corso di svolgimento dimostra questa unione. Nel riconoscimento importante come la Panchina d’Oro di Serie C, appena assegnato, Mignani si è classificato alle spalle di Baldini e Javorcic. Ecco i voti nel dettaglio: Silvio Baldini, primo con 21 voti. Al secondo posto Javorcic (ex Sudtirol) con 20 voti, mentre mister Mignani si è piazzato terzo con 13 voti.