Cagliari: contro il Venezia è pronto il nuovo bomber per sostituire Lapadula

Il Cagliari ha ancora l’amaro in bocca per i 3 punti persi a Bari, proprio per questo già pensa alla prossima partita in programma. Certa la squalifica di Lapadula, già di pensa al suo sostituto. Certo la vittoria di Bari avrebbe avuto un peso specifico immenso nella classifica, ma a mister Ranieri resta la consapevolezza di aver formato in pochissimo tempo una squadra in grado di competere con tutte le migliori candidate alla Serie A.

Il sostituto di Lapadula

Lapadula out per squalifica, Pavoletti fuori uso causa infortunio, toccherà al nuovo bomber fin dalla prossima partita, tentare di non far rimpiangere questi due giocatori. Il giocatore in questione si tratta di Nik Prelec, giovane arrivato nel corso dell’ultima finestra di calciomercato dal WSG Tirol. In realtà Prelec era additato titolare già nella sfida contro il Bari, ragion per cui Ranieri lo tiene in considerazione in maniera importante. Il Cagliari ha bisogno di gol extra dal solito Lapadula, e Prelec può essere una risorsa importante.