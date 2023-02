Genoa: ecco chi è il giocatore del mese di gennaio, scelto dai tifosi

Il Genoa, in particolare i propri tifosi hanno incoronato il giocatore migliore del mese di gennaio. E’ stato un mese importante per la squadra guidata da Alberto Gilardino, che ha rimesso in sesto una squadra che sembrava un pò alla deriva sotto la guida di Blessin. Invece il Genoa con una serie di risultati positivi è tornato a respirare profumo di Serie A. I tifosi scelgono il giocatore del mese di gennaio.

Il miglior giocatore di gennaio del Genoa

Il suo ambientamento nella Genoa non è stato semplice e neppure rapido. Eppure ora Josep Martinez, superata la diffidenza iniziale di molti genoani, è riuscito a scalare posizioni su posizioni nei cuori dei simpatizzanti del Genoa. Tanto che nel sondaggio promosso dalla società attraverso i propri canali social ufficiali per stabilire il giocatore del mese di gennaio il portiere spagnolo è risultato il più votato. Merito di un rendimento in crescendo e di una serie di prestazioni, condite da autentiche prodezze.