Bari, il probabile scenario playoff: con due punti basterebbero solo pareggi per la A

Il Bari in caso di arrivo a pari punti con il Sudtirol arriverebbe terzo in classifica, ma non avrebbe due risultati a disposizione in caso di finale proprio con i tirolesi. Il Bari dice addio al sogno promozione diretta e d’ora in avanti è sicura di prender parte ai prossimi playoff di Serie B (con qualificazione diretta per le semifinali). Quali gli scenari adesso in vista degli spareggi?

Lo scenario del Bari nei playoff

Piuttosto articolati i calcoli da fare: ai ragazzi di Mignani basterà un punto nelle ultime due contro Reggina e Genoa per avere la garanzia del terzo posto, mentre ne serviranno due per ottenere la certezza di salire in Serie A con quattro pareggi. In caso di arrivo a pari punti con il Sudtirol, quarto a -5 al momento, al termine della regular season infatti i pugliesi non avrebbero il doppio risultato a disposizione nell’eventualità di una finale playoff con i tirolesi (il ritorno si giocherebbe al San Nicola, ma in caso di parità al termine dei 180 minuti si andrebbe avanti con i supplementari ed eventualmente con i rigori).