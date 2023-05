Mimmo Criscito non molla. Dopo aver festeggiato la promozione anticipata del suo Genoa in Serie A, il numero 4 rossoblù, vicino al ritiro dal calcio giocato, mette nel mirino il prossimo traguardo. Questa volta il traguardo è più personale che collettivo, una rarità considerato il giocatore. Criscito non riesce però ancora a dimenticare il rigore fallito contro la Sampdoria e parla anche di questo aspetto per lui negativo, non ancora digerito.

Le parole di Criscito

Come annunciato da tempo, con il termine dell’attuale stagione agonistica finirà anche la carriera del sesto giocatore più presente nella storia del club più antico d’Italia. Comprensibile, quindi, come Criscito voglia godersi questi ultimi giorni da calciatore. Il difensore ha parlato anche di perchè è voluto tornare proprio al Genoa dal Canada, concludendo in anticipo il rapporto che aveva. Criscito verrà ricordato da tutto il popolo genoano, ragion per cui ci tiene da morire a vestire per l’ultima volta la maglia che ama. Ecco un estratto delle sue parole: “Voglio giocare davanti ai miei tifosi per l’ultima volta. Sono tornato perchè mi sentivo in debito con questa squadra, finalmente sono felice. Il rigore sbagliato contro la Sampdoria dello scorso anno mi ha fatto molto male e non lo dimenticherò mai, per fortuna è arrivata una gioia che mi permette di concludere la carriera in questo modo”.