Torna il tutto esaurito allo stadio Luigi Ferraris, il Genoa può festeggiare insieme a tutto il suo popolo. Ed è una cosa da sottolineare, era qualche anno che lo stadio non poteva più “esporre” il cartello sold out. I tifosi presenti domani saranno 33.205 (il massimo della capienza attuale) per spingere il Genoa verso la Serie A.

L’ultimo sold out del Genoa

L’ultima volta che tutti i posti disponibili nello stadio genovese furono occupati fu infatti il 10 giugno 2007, giorno in cui le tifoseria di Genoa e Napoli festeggiarono assieme il ritorno in Serie A delle rispettive compagini. Ma allora lo stadio fu occupato in buona parte dai tifosi ospiti, che in questa occasione però non saranno presenti, lasciando ai padroni di casa l’opportunità di colorare totalmente di rossoblù ogni singolo spazio. Un’opportunità che i genoani stanno cogliendo al volo, spinti anche dalla speranza che quella di domani possa essere per loro la giornata che certifica il ritorno in A. Esattamente come avvenne 15 anni fa in occasione dell’ultimo sold-out del Ferraris.