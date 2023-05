Genoa, dopo la promozione arrivano i complimenti da un grande ex, eccoli

Il Genoa è ormai stato promosso in Serie A e ci torna dopo un solo anno di purgatorio in Serie B. Cammino netto o quasi quello del Genoa, che dopo l’avvento di Alberto Gilardino in panchina ha fatto un percorso netto in campionato, senza intoppi (o quasi) e soprattutto senza subire gol in casa (tranne l’ultimo preso dall’Ascoli). Ora si deve pianificare con cura la prossima stagione e come affrontarla, a partire dal calciomercato. Già nella giornata di ieri è stato fatto un primo grande nome per il Genoa, quello di Andrea Belotti, in uscita dalla Roma.

I complimenti di un grande ex

Piovono complimenti da ogni dove per una squadra blasonata come il Genoa che ritorna nella massima serie, dove deve stare. Uno su tutti fa notizia, Alexander Blessin. Il tecnico esonerato e sostituito da Gilardino stesso, si è complimentato con il Genoa ed ha condiviso un messaggio sui suoi canali social. Di seguito il contenuto del messaggio: “Congratulazione ad Alberto Gilardino, ai giocatori, allo staff e agli splendidi tifosi del Genoa per il ritorno in serie A. Forza Genoa!”.