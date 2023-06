Buffon di fronte a un bivio: rinnovo o ritiro?

Le lacrime del 3 giugno a seguito dell’eliminazione nella semifinale play-off di Serie B contro il Cagliari, hanno lasciato un segno profondo nell’animo di Gianluigi Buffon. Il portiere classe 1978 nella sua lunga carriera può vantare tanti successi, su tutti la Coppa del Mondo nel 2006, ma la voglia di continuare a calcare il terreno di gioco è ancora tanta. Per questo motivo si trova di fronte a un bivio: continuare o smettere?

Gigi Buffon potrebbe ritentare l’assalto alla Serie A

Quest’anno il Parma è stato attrezzato per salire nel massimo campionato calcistico italiano. Purtroppo il sogno è svanito a un passo dalle semifinali per mano del club di Ranieri. Buffon dopo i fallimenti degli ultimi due anni, vorrebbe riprovare, almeno un’ultima volta, a portare il suo club in Serie A. La tentazione di continuare a giocare è forte ma bisogna fare i conti anche con l’età. L’ex numero uno della Nazionale vicino alla soglia dei 46 anni deve fare i conti anche con i problemi fisici che iniziano a farsi sentire.

Ad ogni modo Buffon resterà nel mondo del calcio, per lui è previsto, in caso di ritiro, un ruolo dirigenziale nel Parma, infatti sarà la figura collante fra squadra, staff tecnico e società.