Parma-Cittadella, streaming e diretta tv SKY o DAZN? Dove vedere Serie B

Presentazione e come seguire in diretta tv e streaming Parma-Cittadella, match valevole per la 2a giornata del campionato di Serie B e in programma sabato 26 agosto alle ore 20.30 allo stadio "Tardini" di Parma tra i ducali padroni di casa e i veneti.

Sabato 26 agosto, alle ore 20.30, allo stadio "Tardini" di Parma, si disputerà il match Parma-Cittadella, valido per la 2.a giornata del campionato di Serie B. Prima di scoprire dove vedere Parma-Cittadella in diretta tv e streaming, ecco una breve presentazione del match.

Parma-Cittadella: presentazione sfida

Il Parma affronta la sua prima partita casalinga della nuova stagione di Serie B e vuole partire con il piede giusto per ottenere la tanto agognata promozione in Serie A che ha inseguito invano nelle ultime due stagioni, perdendo ai playoff nell'ultima occasione. Il Cittadella, fresco di rebranding, è all'ottava partecipazione consecutiva nella serie cadetta, ma la scorsa annata è stata complicata e i playout non sono arrivati per il rotto della cuffia: la squadra di Gorini riuscirà a salvarsi anche quest'anno?

Bisogna anche segnalare che è una partita che negli ultimi 6 precedenti ha visto il Parma vittorioso 4 volte, mentre 2 sono stati i pareggi. Parma che anche secondo i bookmakers parte favorito, motivo per cui molti optano per la vittoria degli uomini di Pecchia, che comunque sfideranno un Cittadella motivato nel cercare di ottenere almeno un pareggio all'Ennio Tardini.

Parma-Cittadella sarà diretta dal signor Ghersini della sezione di Pescara, coaudiuvato da Yoshikawa e Luciani, mentre il quarto uomo sarà Sacchi. VAR ed AVAR saranno rispettivamente Piccinini e Perenzoni. Segui Parma-Cittadella su DAZN. Attiva ora

Dove vedere Parma-Cittadella in tv e streaming live

Il match Parma Cittadella, valido per la 2.a giornata del campionato di Serie B, non sarà trasmesso in chiaro ma sarà trasmesso in diretta tv sui canali Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport 252 (satellite). Chi non avesse la possibilità di guardare questo match di campionato in diretta tv, potrà usufruire del servizio Sky Go o della stick Now Tv.

Questo match sarà visibile in streaming anche su DAZN. Sarà possibile seguire questo match scaricando l'applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4 e sulla Amazon Fire Stick. Tutta la Serie BKT è su DAZN. Attiva ora