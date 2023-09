Brescia-Ascoli, streaming e diretta tv: sky o dazn? Dove vedere Serie B

Presentazione, probabili formazioni e come poter seguire in diretta tv e streaming Brescia-Ascoli, match valevole per l'ottava giornata del campionato di Serie B e in programma sabato 30 settembre alle ore 14:00 allo stadio "Mario Rigamonti" di Brescia

Sabato 30 settembre alle ore 14:00 si giocherà Brescia-Ascoli allo stadio "Rigamonti". Il match è valido per l'ottava giornata del campionato di Serie B. Prima di scoprire dove vedere Brescia-Ascoli in diretta tv, una breve presentazione dell'incontro.

Il Brescia si presenta alla sfida con la squadra marchigiana ancora imbattuta, seppur con due gare in meno. Nell'ultimo turno è arrivato il pareggio a reti bianche con lo Spezia, che vale la nona posizione in classifica. L'Ascoli invece ha trovato il successo sulla Ternana per 2-0, facendo valere il buon periodo di forma cominciato già nel turno precedente dal pareggio con la Cremonese. Totalmente equilibrati i precedenti, che parlano di 1 vittoria a testa per le due squadre e un pareggio.

Dove guardare Brescia-Ascoli in diretta tv e streaming

Brescia-Ascoli si disputerà sabato 30 settembre alle ore 14:00. Il match non avrà una copertura televisiva in chiaro ma sarà possibile seguire la diretta tv sui canali di Sky Sport e Calcio (Canale 252), previo abbonamento. Chi non fosse a casa, potrà seguire lo streaming dell'incontro attraverso l'applicazione Sky Go e la piattaforma a pagamento NOW TV.

Questo match sarà visibile in streaming anche su DAZN. Sarà possibile seguire questo match scaricando l'applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc e Tablet.

Brescia-Ascoli, probabili formazioni

BRESCIA (4-2-3-1): Lezzerini; Papetti, Cistana, Mangraviti; Dickman, Galazzi, Paghera, Fares; Bjarnason; Bianchi; Borrelli

All. Gastaldello

ASCOLI (4-3-2-1): Viviano; Bayeye, Bellusci, Quaranta, Giovane; Milanese, Di Tacchio, Gnahore; Manzari, Rodriguez, Mendes

All. Viali

