Brescia-Venezia, streaming e diretta TV Sky o Dazn? Dove vedere Serie B

Presentazione, probabili formazioni e come seguire in diretta tv e streaming Brescia-Venezia, match valevole per la sesta giornata del campionato di Serie B. L'incontro è in programma sabato 23 settembre alle ore 14 allo stadio "Rigamonti" e promette grande spettacolo

Sabato 23 settembre 2023 alle ore 14 si disputerà il match Brescia-Venezia allo stadio "Rigamonti". Il match è valido per la sesta giornata del campionato di Serie B. Prima di scoprire dove vedere Brescia-Venezia in diretta tv e streaming, una breve presentazione del match.

Entrambe le squadre sono reduce da un successo nell'ultima giornata di campionato. Le "rondinelle" di mister Gastaldello si sono imposte per 2-0 sul Lecco, mentre il Venezia supera di misura lo Spezia che vale il secondo posto in classifica. Sono 11 i precedenti tra le due squadre, con uno score di 6 vittorie per il Brescia, 2 per il Venezia e 3 pareggi.

Dove vedere Brescia-Venezia in diretta tv e streaming

Scopriamo subito dove vedere Brescia-Venezia, valido per la 6.a giornata del campionato di Serie B. L'incontro non sarà trasmesso in chiaro ma sarà visibile in diretta tv su Sky Sport, previo abbonamento. Chi non avesse la possibilità di guardare questo match di campionato in diretta tv, potrà usufruire del servizio Sky Go o della piattaforma a pagamento NOW TV. Questo match sarà visibile in streaming anche su DAZN. Sarà possibile seguire questo match scaricando l'applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4 e sulla Amazon Fire Stick.

Brescia-Venezia, probabili formazioni

BRESCIA (3-4-1-2): Lezzerini; Papetti, Cistana, Mangraviti; Dickman, Fogliata, Paghera, Fares; Bjarnason; Bianchi, Borrelli

All. Gastaldello

VENEZIA (4-3-3): Joronen; Sverko, Idzes, Altare, Zampano; Lella, Tessmann, Busio; Pierini, Johnsen, Pohjanpalo

All. Vanoli

