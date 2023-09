Lecco-Brescia, streaming gratis e diretta tv SKY o DAZN? Dove vedere Serie B

Presentazione, probabili formazioni e come seguire in diretta tv e streaming Lecco-Brescia, derby lombardo e match valevole per la 5.a giornata del campionato di Serie B e in programma sabato 16 settembre alle ore 14 allo stadio "Rigamonti-Ceppi" con i padroni di casa pronti all'esordio casalingo

Sabato 16 settembre, alle ore 14, allo stadio "Rigamonti Ceppi", si disputerà il match Lecco-Brescia, derby lombardo e valido per la 5.a giornata del campionato di Serie B. Prima di scoprire dove vedere Lecco-Brescia in diretta tv e streaming, ecco una breve presentazione del match.

Entrambe le squadre sono alla seconda partita in campionato dopo aver ricevuto la conferma di disputare il campionato cadetto con i padroni di casa che nel turno scorso hanno perso 3-4 contro il Catanzaro; le "rondinelle", invece hanno esordito con una vittoria contro il Cosenza (1-0).

Lecco-Brescia sarà diretta dalla signora Maria Sole Ferrieri Caputi della sezione di Livorno, coaudiuvata da Mastrodonato ed Arace, mentre il quarto uomo sarà Ramondino. VAR ed AVAR saranno rispettivamente Serra e Di Vuolo.

Segui Lecco-Brescia su DAZN. Attiva ora

Lecco-Brescia, le probabili formazioni

LECCO (3-5-2): Melgrati; Celjak, Bianconi, Caporale; Giudici, Galli, Ionita, Crociata, Lepore; Pinzauti, Novakovich. All: Foschi.

BRESCIA (4-3-1-2): Lezzerini; Dickmann, Cistana, Papetti, Mangraviti; Bisoli, Paghera, Galazzi; Bjarnason; Borrelli, Bianchi. All. Gastaldello.

Dove vedere Lecco-Brescia, streaming gratis e diretta tv SKY o DAZN?

Il match Lecco-Brescia, valido per la 5.a giornata del campionato di Serie B, non sarà trasmesso in chiaro ma sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport 251 (satellite). Chi non avesse la possibilità di guardare questo match di campionato in diretta tv, potrà usufruire del servizio Sky Go o della stick Now Tv. Questo match sarà visibile in streaming anche su DAZN. Sarà possibile seguire questo match scaricando l'applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4 e sulla Amazon Fire Stick.

Tutta la Serie BKT è su DAZN. Attiva ora