Nell'anticipo della quinta giornata di Serie B al Barbera i calabresi dell'ex Caserta soffrono nel primo tempo, ma escono alla distanza. Il tiro a giro dell'ex Reggina al 92' condanna la squadra di Corini alla prima sconfitta in campionato. Fallito l'aggancio al primo posto

Il Cosenza esulta, Parma e Venezia sorridono. Il Palermo brucia. Finisce con un sorpresone finale l’anticipo della sesta giornata della Serie B 2023-’24. Al Barbera il derby siculo-calabrese va ai rossoblù degli ex, che gelano il pubblico rosanero grazie a una magia di Gigi Canotto, che al primo minuto di recupero si inventa un destro a giro dal limite alla... Lorenzo Insigne sul quale Pigliacelli può solo distendersi vanamente.



Palermo-Cosenza 0-1: Canotto gela il Barbera

Per la squadra di Caserta, uno degli ex della serata insieme a Micai, Tutino e Rispoli, è il primo successo in trasferta, il secondo in assoluto dopo quello sull’Ascoli alla prima giornata. Il Cosenza sale a 8 punti, a -2 dal Palermo che incappa nel primo ko del proprio campionato, fallisce l’aggancio al Parma e il sorpasso al Venezia e inizia a porsi i primi interrogativi. Se infatti i tifosi, accorsi in massa allo stadio nonostante la serata di caldo estivo, alla fine hanno applaudito i giocatori di Eugenio Corini, è evidente che più di qualcosa non funzioni nella “macchina” costruita in estate dal ds Rinaudo.

Palermo, la benzina finisce presto

Perché è vero che quello di Canotto è solo il secondo gol subito dal Palermo in stagione, il primo in casa, e che nella precedente uscita casalinga, contro la Feralpisalò, si era vista la miglior partita della stagione dei rosanero, ma la gara contro il Cosenza ha ricordato per più di qualche verso quella contro il Bari della prima giornata, in particolare nella ripresa. Se infatti nel primo tempo il Palermo avrebbe meritato il vantaggio quantomeno per predominio territoriale, nella ripresa la squadra si è avvitata con il passare dei minuti in una frenesia nemica di chi dovrebbe riuscire a far valere sempre la legge del più forte, finendo per attaccare con iniziative individuali e per vie centrali, dopo che nella prima frazione i pericoli erano arrivati proprio dalle fasce, in particolare dalla catena di sinistra, con un Di Francesco vicino al gol in un paio di occasioni e Aurelio molto attivo.

Cosenza combattivo e pungente: Caserta punta in alto

Abile nel superare la prima pressione del Cosenza il Palermo sembrava poter raccogliere i frutti della superiorità nella ripresa, quando invece la gara si è fatta spezzettata e nervosa, a tutto vantaggio della squadra di Caserta, che ha visto i propri cambi essere più efficaci di quelli del collega. Se infatti Mancuso e Roberto Insigne hanno solo partecipato ai confusi attacchi del Palermo, anche prima dello svantaggio, e Brunori ha confermato il difficile inizio di stagione, nel Cosenza Sgarbi ha dato solidità alla difesa, con tanto di chiusura magistrale su Insigne, Rispoli energia in fascia e Canotto il gol capolavoro (favorito da un Mateju troppo morbido), peraltro annunciato dal vistoso calo subito dal Palermo e dalle due occasioni create da Mazzocchi, che ha colpito il palo dalla distanza, e da Forte, il cui colpo di testa è stato sventato da Pigliacelli. La sorpresa finale è stata quindi tale solo fino ad un certo punto. Il Cosenza decolla, vincendo a Palermo per la seconda volta nella propria storia, 16 anni dopo la prima e conferma che lo “stato di mezzo” della Serie B quest’anno, come mostrato dal Cittadella, è cresciuto. Anche Parma e Venezia sono avvisate…



Serie B, Palermo-Cosenza 0-1: tabellino e pagelle

Marcatore: 92’ Canotto

Palermo (4-3-3): Pigliacelli 6.5; Mateju 5, Lucioni 5.5, Ceccaroni 5.5, Aurelio 6 (46’ Lund 6.5); Henderson 6 (67’ Vasic 5.5), Stulac 6 (67’ Gomes 5), Segre 5.5; Di Mariano 5.5 (76’ Insigne 5.5), Brunori 5, Di Francesco 6.5 (81’ Mancuso sv). All.: E. Corini 5.5.

Cosenza (4-2-3-1): Micai 6; Cimino 6 (70’ Rispoli 6), Meroni 6 (53’ Sgarbi 6.5), Venturi 7, D’Orazio 6.5; Zuccon 6.5 (69’ Viviani 6), Calò 6.5; Marras 6 (85’ Canotto 7), Tutino 5.5 (85’ Voca sc), Mazzocchi 6.5; Forte 6.All.: F. Caserta 7.

Arbitro: Monaldi (Macerata) 5.5

Ammoniti: D’Orazio, Segre, Canotto, Tutino