Ternana-Reggiana, streaming e diretta tv: sky o dazn? Dove vedere Serie B

Presentazione, probabili formazioni e come poter seguire in diretta tv e streaming Ternana-Reggiana, match valevole per l'ottava giornata del campionato di Serie B e in programma sabato 30 settembre alle ore 16:15 allo stadio "Libero Liberati" di Terni

Sabato 30 settembre alle ore 16:15 si giocherà Ternana-Reggiana al "Liberati" di Terni. Il match è valido per l'ottava giornata del campionato di Serie B. Prima di scoprire dove vedere Ternana-Reggiana in diretta tv e streaming, una breve presentazione del match.

La Ternana è ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale. Nell'ultimo turno è arrivata la sconfitta per 2-0 con l'Ascoli, che condanna i rossoverdi al penultimo posto in classifica. La squadra emiliana è reduce da quattro risultati utili consecutivi (3 pareggi, 1 vittoria), all'ultimo turno è arrivato un pari a reti bianche con il Pisa. Le due squadre si sono incontrate a Terni 9 volte con 4 vittorie dei rossoverdi, 3 pareggi e 2 sconfitte.

ARBITRI ARBITRO: Giovanni Ayroldi (Sezione AIA di Molfetta)



ASSISTENTE 1: Alessio Berti (Sezione AIA di Prato)



ASSISTENTE 2: Marco Cecconi (Sezione AIA di Lovere)



QUARTO UFFICIALE: Giorgio Di Cicco (Sezione AIA di Lanciano)



VAR: Luigi Nasca (Sezione AIA di Bari)



AVAR: Orlando Pagnotta (Sezione AIA di Nocera Inferiore)

Dove vedere Ternana-Reggiana in diretta TV e streaming

Ternana-Reggiana si disputerà sabato 30 settembre alle ore 16:15. Il match non avrà una copertura televisiva in chiaro ma sarà possibile seguire la diretta tv sui canali di Sky Sport e Calcio (Canale 202 e 252), previo abbonamento. Chi non fosse a casa, potrà seguire lo streaming dell'incontro attraverso l'applicazione Sky Go e la piattaforma a pagamento NOW TV.

Questo match sarà visibile in streaming anche su DAZN. Sarà possibile seguire questo match scaricando l'applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc e Tablet.

Ternana-Reggiana, probabili formazioni

TERNANA (3-5-2): Iannarilli; Diakite, Capuano, Mantovani; Casasola, Luperini, Viviani, Favasuli, Corrado; Faletti, Favilli

All. Lucarelli C.

REGGIANA (3-5-2): Bardi; Marcandalli, Romagna, Sampirisi; Pieragnolo, Bianco, Kabashi, Vergara, Portanova, Antiste, Pettinari

All. Nesta

