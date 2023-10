Serie B, dove vedere Bari-Modena streaming e diretta TV: Sky Sport o DAZN?

In questa pagina tutte le informazioni necessarie per sapere dove seguire in diretta TV e live streaming gratis la partita di Serie BKT tra Bari-Modena in programma sabato 21 ottobre alle ore 14:00 allo stadio San Nicola. Diretta su Sky Sport o DAZN?

Dove vedere Bari-Modena in Serie BKT. Sabato 21 ottobre, alle ore 14.00, allo stadio "San Nicola" di Bari, si disputerà il big match Bari-Modena, valido per la 10.a giornata del campionato di Serie B. Prima di scoprire dove vedere l'incontro di calcio in diretta tv e streaming, ecco una breve presentazione del match.

Presentazione dell'incontro

Al San Nicola inizia l'avventura del nuovo allenatore Pasquale Marino, alla ricerca disperata di una vittoria che manca addirittura dalla seconda giornata contro la Cremonese. Il Modena, invece, è reduce da due sconfitte casalinghe contro Venezia e Palermo. L'anno scorso la squadra pugliese si impose 4-1 davanti ai suoi tifosi e l'obiettivo è quello di ripetersi per centrare il primo successo casalingo del campionato. Chi sarà decisivo?

Bari-Modena sarà diretta dal signor Volpi, coaudiuvato da Cavallina e Longo F. in qualità di assistenti, mentre il quarto uomo sarà Cavaliere. VAR ed AVAR saranno rispettivamente Mazzoleni e Cosso (direttamente dallo stadio e non da Monza-Brianza). Segui Bari-Modena su DAZN. Attiva ora

Dove vedere Bari-Modena in tv e streaming live

Il match tra Bari Modena, valido per la 10.a giornata del campionato di Serie B, non sarà trasmesso in chiaro ma sarà trasmesso in diretta tv sui canali Sky Sport (satellite). Chi non avesse la possibilità di guardare questo match di campionato in diretta tv, potrà usufruire del servizio Sky Go o della stick Now Tv.

Questo match sarà visibile in streaming anche su DAZN. Sarà possibile seguire questo match scaricando l'applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4 e sulla Amazon Fire Stick. Telecronaca affidata ad Edoardo Testoni. Tutta la Serie BKT è su DAZN. Attiva ora

Stadio San Nicola | Highlights partita anno scorso