Serie B, la Reggiana dura un tempo. Il Bari si salva, ma non svolta (1-1). Cronaca e tabellino

Al Città del Tricolore granata e biancorossi si confermano abbonati al pareggio: quinta X per gli emiliana, settima in nove giornate per i pugliesi. Girma illude Nesta che domina il primo tempo, poi una prodezza di Di Cesare a fine frazione anestetizza il match

Pareggio era stato “annunciato”, almeno guardando i numeri delle due squadre, e pareggio è alla fine stato. Reggiana-Bari, in campo per la 9ª giornata di Serie B, termina 1-1 dopo 90 minuti che confermano i pregi e i difetti delle due squadre emersi nei primi due mesi di campionato. Due squadre al momento incompiute, divise da obiettivi di molto diversi, ma unite dall’allergia alla vittoria. Appena una a testa, un difetto esiziale nell’era dei tre punti. Alla fine del primo incrocio tra le due squadre dopo l’accesissima finale playoff della Serie C dell’estate 2020 il bicchiere è pieno per Michele Mignani, che vede il Bari tornare a fare punti in trasferta dopo la sconfitta di Parma al termine però di una prova anche peggiore rispetto a quella offerta del Tardini. Di contro palpabile è la delusione di Alessandro Nesta, costretto ancora a rinviare il primo successo casalingo. Se l’obiettivo era reagire dopo la pessima prova di Terni, la peggiore della stagione, si può parlare di traguardo centrato, ma l’ex difensore di Lazio e Milan dovrà lavorare per eliminare i blackout che si impossessano della squadra dopo porzioni di partita molto convincenti. Squadra che poi non riesce più a ritrovare il filo del gioco, come già successo contro la Cremonese.

Reggiana bella a metà: Girma la illude, Di Cesare la spegne

La Reggiana approccia la gara con il fuoco addosso e la sblocca già al 10’ grazie a un gran gol di Girma, che approfitta di una dormita collettiva del Bari, che prima perde palla in uscita e poi sbaglia tutto in difesa con Dorval e Vicari, ma ci mette anche del proprio con un gran tiro dal limite che prende un effetto imprevedibile sorprendendo il comunque non sicuro Brenno, coperto nella visuale dallo stesso Vicari. Il gran pressing della Reggiana manda fuorigiri un Bari al quale non riesce nulla e che rischia il tracollo, ma che al 30’ si riscopre incredibilmente ancora tutto intero, complice l’errore di Pettinari che non approfitta di un’uscita a vuoto di Brenno su angolo, per poi riscattarsi su una punizione di Kabashi. Nesta si sgola, ma i suoi non riescono a battere il ferro caldo, scontando una certa evanescenza in attacco. Il resto lo fa il Bari, bravo e fortunato nel trovare il pareggio al primo tiro in porta. E con l’attacco in panne ci pensa un bomber improvvisato come capitan Di Cesare, che si inventa un destro al volo in piena area su azione d’angolo, celebratissimo dal gran numero di tifosi biancorossi al Città del Tricolore. Reggiana gelata, ma brava a reagire, creando subito due presupposti per tornare in vantaggio: al 42’ Pieragnolo mette un pallone d’oro sulla testa di Girma, che sfiora la traversa, mentre allo scadere è da applausi l’azione Kabashi-Pieragnolo-Bianco-Antiste, ma il tiro dell’ex Spezia è deviato sul palo da Brenno.

Nesta e Mignani, le sostituzioni non bastano

Tutto fa pensare ad un secondo tempo combattuto ed invece, inspiegabilmente, Reggiana-Bari finirà di fatto all’intervallo. I granata si riscoprono con poche energie, limitandosi a tenere il pallone e a esercitare una sterile pressione su un Bari che Mignani smonta e rimonta senza successo, passando al 3-5-2 in avvio con Matino per Diaw, salvo poi tornare sui propri passi con Sibilli per Koutsoupias. Tutto vano, la spia della riserva è accesa da entrambe le parti e la paura di perdere inizia troppo presto a fare capolino. Vane le mosse di Nesta, che con Gondo e Nardi non fa cambiare passo ai suoi. Il Bari sembra averne di più, ma non osa e neppure Benali e Morachioli cambiano l’inerzia di una partita che vedrà i biancorossi chiudere con appena due tiri in porta e andare alla seconda pausa con sette pareggi in nove gare ed uno score di punti e gol realizzati dimezzato rispetto allo stesso periodo della scorsa stagione.

Serie B, Reggiana-Bari 1-1: il tabellino

Marcatori: 10’ Girma (R); 34’ Di Cesare (B)

Reggiana (4-3-2-1): Bardi; Sampirisi, Marcandalli, Rozzio, Pieragnolo (80’ Libutti); Bianco, Kabashi (91’ Cigarini), Crnigoj (62’ Nardi); Girma (80’ Varela), Antiste; Pettinari (62’ Gondo). All.: A. Nesta.

Bari (4-3-1-2): Brenno; Dorval, Di Cesare, Vicari, Frabotta; Koutsoupias (57’ Sibilli), Maiello (77’ Benali), Acampora; Aramu (84’ Bellomo); Nasti (77’ Morachioli), Diaw (46’ Matino). All.: M. Mignani.

Arbitro: Giua (Olbia)

Ammoniti: Acampora, Kabashi e Bianco