Pirlo all'ultima spiaggia, decisive le prossime gare

Settimana decisiva in casa Sampdoria, infatti la posizione dell'attuale tecnico blucerchiato è sempre più in bilico dopo un'avvio di stagione molto deludente. La società ligure sta valutando un eventuale esonero a seguito dell'ennesimo pesante KO subito in Coppa Italia

Andrea Pirlo potrebbe presto lasciare la panchina della Sampdoria. La pesante sconfitta subita in Coppa Italia contro la Salernitana (4 a 0 finale per gli uomini di Inzaghi) non lascia più alibi all'ex tecnico della Juventus. La società sta monitorando attentamente la situazione e le prossime gare con Palermo e Modena diventano decisive.

Pirlo si gioca il futuro contro il Palermo

Come riportato dal Secolo XIX la panchina del bresciano è a rischio come mai prima. La situazione in casa blucerchiata è ben lontana da quanto immaginato dalla nuova società, la squadra è diciottesima in Serie B e si trova in piena zona retrocessione. Al momento la formazione di Andrea Pirlo ha collezionato soltanto 7 punti in 11 gare e la zona play-off dista già 9 lunghezze. La vittoria di dieci giorni fa contro il Cosenza sembrava aver scacciato la crisi ma le sconfitte con Sud Tirol in campionato e Salernitana in Coppa Italia, hanno ributtato la squadra nel baratro. Per Pirlo saranno decisive le sfide con Palermo e Modena ma già in caso di mancata vittoria con i siciliani, la situazione potrebbe precipitare definitivamente.