Palermo-Parma, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere Serie B

Presentazione, probabili formazioni e come seguire in tv e streaming il match rosanero e giallobù, valevole per la 34.a giornata di campionato, che si disputerà questa sera alle ore 20.30 allo stadio "Renzo Barbera". L'arbitro della sfida sarà Gianluca Aureliano di Bologna.

Questa sera alle ore 20.30 allo stadio "Renzo Barbera" si disputerà il match Palermo-Parma, valevole per la 34.a giornata del campionato di Serie B, che in classifica vede le due squadre rispettivamente al sesto e primo posto con 51 e 69 punti.

Sono 14 i precedenti totali in terra siciliana con i rosanero avanti 9-0 e cinque pareggi: nella scorsa stagione (15 ottobre 2022) ci fu un pareggio ricco di reti (3-3), stesso risultato dellla gara d'andata giocata al "Tardini" lo scorso 10 dicembre, con i gialloblù bravi a recupare due gol di svantaggio nei minuti di recupero con Mihaila al 91' e Charpentier al 95'.

L'arbitro della sfida sarà Gianluca Aureliano della sezione A.I.A. di Bologna, coadiuvato dagli assistenti Giuseppe Di Giacinto di Teramo e Khaled Bahri di Sassari, Quarto Ufficiale Andrea Bordin di Bassano del Grappa (Vicenza) Al VAR presente Luigi Nasca di Bari, mentre assistente VAR Francesco Meraviglia di Pistoia.

Palermo-Parma, probabili formazioni

PALERMO (3-5-2): Pigliacelli; Diakité, Lucioni, Ceccaroni; Di Mariano, Segre, Gomes, Di Francesco, Lund; Brunori, Mancuso.

PARMA (4-2-3-1): Chichizola; Delprato, Osorio, Circati, Zagaritis; Cyprien, Hernani; Man, Bernabé, Mihaila; Charpentier.

Dove vedere Palermo-Parma in tv e streaming

L'incontro Palermo-Parma sarà trasmesso su Sky Sport (canale 252 del decoder), con telecronaca a cura di Dario Massara. Per gli abbonati alla piattaforma satellitare (da più di un anno) ci sarà a disposizione Sky Go, sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. Un'altra opzione è offerta da NOW: basterà acquistare il 'Pass Sport' per avviare la visione dell'evento.

Segui la Serie BKT su DAZN. Attiva ora

L'incontro di campionato tra Palermo-Parma si potrà seguire anche sulla piattaforma DAZN, con telecronaca a cura di Ricky Buscaglia. Per poter vedere l’incontro è necessario scaricare l’App DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi.

10 dicembre 2023, Parma-Palermo 3-3: gli highlights