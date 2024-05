Catanzaro-Brescia, streaming e diretta TV: Sky, NOW o DAZN? Dove vedere Playoff Serie B

Catanzaro-Brescia, dove vederla? Ecco tutte le info utili, la designazione arbitrale e le probabili formazioni della sfida valevole per l'andata dei quarti di finale dei Playoff di Serie B. Il calcio d'inizio del match tra la squadra di Vincenzo Vivarini e quella di Rolando Maran è previsto per le 20:30 di sabato 18 maggio.

Catanzaro-Brescia, dove vederla? Il fischio d'inizio della sfida tra giallorossi e Rondinelle è previsto per sabato 18 maggio alle 20:30. La gara, valevole per l'andata dei quarti di finale dei Playoff della stagione 2023/24 di Serie B, vedrà contrapposta la squadra di Vincenzo Vivarini a quella di Rolando Maran. I calabresi, che avranno a disposizione 2 risultati su 3 per accedere alle semifinali del torneo, vengono da 2 sconfitte consecutive contro Ternana e Sampdoria. Anche i lombardi hanno perso nell'ultimo turno di stagione regolare, nel loro caso la sconfitta è arrivata per mano del Bari in una gara che ha visto l'esclusione di svariati elementi della formazione titolare.

L’arbitro designato è Simone Sozza della sezione di Seregno, gli assistenti saranno Del Giovane e Di Iorio. Quarto ufficiale di gara Monaldi, mentre al VAR agirà Pairetto assistito da Serra.

Dove vedere Catanzaro-Brescia in TV e streaming

La partita prevista per le 20:30 di sabato 18 maggio sarà disponibile sia su Sky che su DAZN. Nel primo caso, l'emittente trasmetterà l'evento in diretta sui propri canali Sky Sport, ma la visione dello stesso sarà comunque possibile attraverso i servizi di streaming collegati, quali Sky Go e NOW. Anche la seconda piattaforma trasmetterà la diretta della sfida: per vederla da PC sarà possibile connettersi al sito ufficiale di DAZN, mentre per smartphone, tablet e smart TV c'è la possibilità di scaricare l'applicazione ufficiale di DAZN sullo store del proprio dispositivo. Inoltre, la piattaforma permette di usufruire dei contenuti trasmessi anche on demand, sarà quindi possibile vedere Catanzaro-Brescia anche in differita con le medesime modalità descritte sopra.

Catanzaro-Brescia, probabili formazioni

CATANZARO (4-4-2): Fulignati; Situm, Scognamillo, Antonini, Veroli; Sounas, Petriccione, Pontisso, Vandeputte; Biasci, Iemmello. Allenatore: Vivarini.

BRESCIA (4-3-2-1): Lezzerini; Dickmann, Cistana, Papetti, Jallow; Bisoli, Paghera, Besaggio; Galazzi, Bjarnason; Moncini. Allenatore: Maran.