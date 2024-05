Serie B, Catanzaro-Sampdoria: Sky o Dazn? Ecco dove vedere il match

38esima ed ultima giornata di campionato in Serie B, in attesa di giocare poi i playoff. In campo due squadre che si giocheranno l'accesso alla Serie A, ovvero Catanzaro e Sampdoria: ecco tutte le informazioni su dove vedere la partita in tv e in streaming.

Catanzaro e Sampdoria si affrontano nella 38a giornata di Serie B: ecco dove vedere il match. Le due squadre sono in piena zona playoff, con i calabresi al quinto posto in classifica con 60 punti e reduci dalla sconfitta contro la Ternana, che non gli ha permesso di puntare alla quarta posizione e saltare così un turno di playoff. Buon momento di forma per i blucerchiati allenati da Andrea Pirlo, reduci da quattro risultati utili consecutivi, ed in particolare nelle ultime due ha vinto sempre con il risultato di 1-0, blindando così un posto per i playoff.

Catanzaro-Sampdoria, ecco dove vedere la partita

Tutte le partite dell'ultima giornata regolamentare di Serie B, compresa quindi anche quella tra Catanzaro e Sampdoria, si giocheranno venerdì alle 20.30. In particolare, il match tra calabresi e liguri sarà trasmesso in streaming su Dazn, con l'app disponibile su smart tv, smartphone, tablet, pc e console. Sarà visibile anche su Sky in tv e in streaming su Now e Sky Go.