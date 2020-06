Dove vedere Novara-AlbinoLeffe streaming e diretta tv, play off Serie C martedì 30 giugno

Finalmente è arrivato il momento dei play off di Serie C. In questa stagione, i play off per accedere alla Serie B saranno i più strani di sempre per via dei vari cambi di regolamento dovuti al Covid-19. I vari gironi sono stati conclusi in anticipo e ci sono state alcune rinunce di partecipazione ai playoff da parte di diverde società. La crisi economica ha giocato un ruolo determinante e molti club hanno voluto farsi da parte.

Gli eventuali piazzamenti ai rispettivi turni di play off sono stati organizzati mediante il posizionamento in classifica, ma le rinunce da parte di varie società faranno si che alcuni match non si disputeranno e dunque verranno assegnati a tavolino. L’affascinante sfida del primo turno d’andata di play off Serie C Girone A, Novara-AlbinoLeffe, andrà di scena martedì 30 giugno alle ore 21. Il match sarà molto interessante perché la squadra che passerà il turno, non disputerà il match relativo al turno successivo contro il Pontedera (quarto posto in classifica nel Girone A) data la rinuncia di quest’ultimi. Dunque la vincitrice del 1/32 di finale non disputerà il 1/16 e approderà direttamente al turno seguente. La partita sarà senza dubbio avvincente data la storia di entrambe le società. Calcio d’inizio ore 21, martedì 30 giugno.

Novara-AlbinoLeffe streaming e diretta tv, dove vedere play off Serie C martedì 30 giugno

Il match valido per il primo turno di play off Serie C girone A, Novara-AlbinoLeffe, in programma martedì 30 giugno alle ore 21, sarà trasmesso in diretta streaming su Eleven Sports. La piattaforma streaming che detiene i diritti dei campionati di Serie C. Buon divertimento!