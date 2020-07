PlayOff Serie C, Reggiana Bari: tabellino e pagelle match

Finale PlayOff Serie C, Reggiana Bari: tabellino e pagelle del match. Terminata da poco la sfida del Mapei Stadium-Città del Tricolore di Reggio Emilia tra Reggiana e Bari, gara valevole come Finale dei PlayOff di Serie C. Ecco il tabellino dell’incontro e le pagelle delle rispettive squadre.

Finale PlayOff Serie C Reggiana Bari: il tabellino

REGGIANA BARI: 1-0

Marcatori: Kargbo (R)

Reggiana (3-4-1-2): Venturi; Spanò, Rozzio, Costa; Libutti (75′ Lunetta), Rossi (72′ Staiti), Varone (86′ Espeche), Favalli (65′ Kirwan); Radrezza; Kargbo, Zamparo (65′ Marchi). All: Alvini

Bari (4-3-1-2): Frattali; Ciofani, Sabbione, Di Cesare, Costa; Hamlili (75′ Terrani), Maita (66′ Scavone), Schiavone (66′ Bianco); Laribi; Simeri (7′ Costantino), Antenucci. All: Vivarini

Arbitro: Daniele Paterna di Teramo

Assistenti: Nuzzi di Valdarno – Trinchieri di Milano

IV Ufficiale: Marcenaro di Genova

Ammoniti: Rossi (R), Antenucci (B), Staiti (R), D’ Ursi (B), Costa (R)

Espulsi: Vivarini (All. Bari)

Pagelle Reggiana Bari: i voti alle due squadre

PAGELLE REGGIANA

Venturi 7 – Salva la Reggiana in più di un occasione

Spanò 6,5 – Uno dei migliori dei granata. Serata da incorniciare

Rozzio 7 – Prestazione ottima. Respinge alcuni palloni degli ospiti

Costa 6,5 – Gestisce bene la fase difensiva

Libutti 5,5 – Gioca dal primo minuto e fa un buon primo tempo. Si spegne nella ripresa e viene giustamente sostituito

Rossi 6 – Prestazione sufficiente. Fa la sua partita e aiuta la squadra

Varone 6,5 – Prestazione più che sufficiente per il Puma. Serve l’assist per il gol di Kargbo.

Favalli 6 – Prestazione sufficiente. Molto bravo in fase difensiva, poteva far meglio a centrocampo

Radrezza 6 –

Kargbo 8 – Il migliore della Reggiana. Decide il gol che vale la Serie B

Zamparo 5 – Il peggiore della Reggiana. Mai in partita, nessun pallone tenuto

All. Alvini: 7 – Se dopo 21 anni i suoi ragazzi tornano in Serie B è anche merito suo. Cambi azzeccati

(Dal 65′ Marchi 6 )

(Dal 65′ Kirwan 6 )

(Dal 71′ Lunetta 5,5 )

(Dal 71′ Staiti 6 )

(Dal 86′ Espeche s.v. )

PAGELLE BARI

Frattali

Ciofani

Sabbione

Di Cesare

Costa

Hamlili

Maita

Schiavone

Laribi

Simeri 5 – Serata sfortunata per l’attaccante pugliese. Per lui distorsione alla caviglia

Antenucci

All. Vivarini

(Dal 7′ Costantino XX)

(Dal 66′ Bianco – )

(Dal 66′ Scavone – )

(Dal 75′ Terrani – )

(Dal 75′ D’Ursi – )