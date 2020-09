Il nuovo Perugia allenato da Fabio Caserta è pronto a debuttare nella prima partita del campionato di Lega Pro contro il Fano. Perugia-Fano darà la possibilità ai tifosi “biancorossi” di osservare da vicino i nuovi acquisti e i miglioramenti della propria squadra con le indicazioni tecnico-tattiche del nuovo tecnico.

Perugia-Fano: orario, luogo e designazione arbitrale

Il match Perugia-Fano, valido per la prima giornata del Girone B di Lega Pro, si giocherà nello scenario dello stadio ‘Renato Curi‘, con il fischio d’inizio fissato per le ore 17.30 di Domenica 27 Settembre 2020. L’arbitro designato per Perugia-Fano è Mario Cascone della sezione di Nocera Inferiore, coadiuvato dagli assistenti Lucia Abruzzese della sezione di Foggia e Marco Cerilli della sezione di Latina. Il quarto uomo designato è invece Michele Delrio, della sezione di Reggio Emilia.

Dove vedere Perugia-Fano, streaming gratis Serie C e diretta tv in chiaro?

La partita Perugia-Fano, valida per la prima giornata di campionato, verrà trasmessa in diretta streaming esclusiva dall’emittente inglese Eleven Sports che, per i propri utenti, mette a disposizione un’applicazione disponibile su tutti i dispositivi mobili come pc, smartphone, smart tv, tablet e playstation. Il match Perugia-Fano non sarà trasmesso né in diretta tv in chiaro né in streaming gratis.