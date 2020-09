Foggia, Capuano da l’addio: “Lascio per motivi personali”

Ora è ufficiale. Ezio Capuano rinuncerà ad allenare il Foggia in Serie C. Nelle ultime ore erano trapelati dei dissapori tra il tecnico e il direttore generale dei satanelli, Corda, circa la campagna acquisti. Alcune presunte esternazioni da parte di Capuano riguardo questo tema, avevano fatto infuriare Corda riducendo ai minimi termini il rapporto tra i due.

Capuano ha rilasciato un comunicato in cui giustifica il suo mancato impegno con la società pugliese per via di “problemi personali”. Ecco il comunicato diramato dall’allenatore:

“Seppur con enorme rammarico devo comunicare che per sopraggiunti motivi personali che al momento non mi permettono di svolgere al meglio il mio compito di allenatore del Foggia rinuncio sin da adesso al prosieguo del rapporto col Foggia calcio. Voglio ringraziare la società del Foggia per la fiducia riposta sulla mia persona in particolare dal presidente Felleca e dal direttore Ninni Corda augurando alla stessa i più grandi successi un grazie particolare all’intera tifoseria per il calore e gli attestati di stima dimostratomi in questo breve periodo.”

Un fulmine a ciel sereno per il Foggia e i suoi tifosi, i quali non potranno contare sull’esperienza di Capuano in panchina durante questa stagione infuocata di Serie C 2020/21 per i satanelli.