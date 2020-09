Serie C, problemi di visione con Eleven Sports: il Codacons chiede indennizzi per gli abbonati

Nel primo weekend di campionato per quanto riguarda la Serie C, gli abbonati alla piattaforma Eleven Sports non hanno potuto vedere nel migliore di modi le varie partite causa problemi tecnico con la distribuzione del segnale, creando malumore tra i tifosi e gli appassionati della terza serie. Il Codacons visto questo disservizio, tramite un comunicato ufficiale ha confermato che chiedere indennizzi agli abbonati.

Codacons, il comunicato

“Molti consumatori hanno infatti segnalato al Codacons l’impossibilità di seguire in diretta le partite a causa di problemi tecnici riscontrati nella giornata di ieri, e anche sul web è montata la protesta da parte di migliaia di tifosi abbonati al servizio che chiedono ora spiegazioni e risarcimenti. Invitiamo la società Eleven Sports a riconoscere indennizzi automatici in favore dei propri clienti in relazione al disservizio registrato ieri. E’ indubbio infatti il danno subito dai tifosi che, a fronte del pagamento di un abbonamento, non hanno potuto godere del servizio acquistato. L’azienda deve dunque risarcire i consumatori coinvolti riconoscendo loro la possibilità di assistere in tv in modo gratuito ad almeno due giornate di campionato“.

In mattinata la piattaforma Eleven Sports ha fatto le scuse ai suoi abbonati decidendo di prolungare l’abbonamento mensile per altri sette giorni in modo da consentire la fruizione senza ulteriori esborsi di una giornata di campionato.

Eleven Sports, le scuse agli abbonati

“Siamo consapevoli del disservizio riscontrato il 27 settembre in occasione della prima giornata del campionato di Serie C 2020/21 e ci scusiamo dell’accaduto. Purtroppo un down della piattaforma di Banca Sella, il provider attraverso cui Eleven Sports gestisce il sistema di pagamento online, ha congestionato il sito www.elevensports.it con decine di migliaia di chiamate simultanee ai server, precludendo la visione del primo tempo delle partite iniziate alle 17.30. Per scusarci dell’inconveniente abbiamo deciso di estendere il tuo abbonamento mensile di ulteriori sette giorni in modo da consentirti di fruire senza ulteriori esborsi di una giornata di campionato. Ci teniamo a informarti che stiamo già lavorando a nuove soluzioni per l’integrazione di nuovi metodi di pagamento sulla piattaforma, evitando che in futuro si possano ripetere situazioni di questo genere. Con i nuovi aggiornamenti a cui stiamo lavorando e che rilasceremo a brevissimo, contiamo di non vivere più episodi come questo che possano danneggiare la tua esperienza di utente di Eleven“.