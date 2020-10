Dove vedere Ternana Palermo diretta tv e streaming Serie C

Mercoledì 7 ottobre 2020 alle ore 15:00 allo Stadio Libero Liberati di Terni andrà in scena Ternana Palermo, incontro valido per la 3^ giornata infrasettimanale di Serie C Girone C 2020/21. Ecco tutte le informazioni dove vedere in tv e streaming Ternana Palermo.

Dove vedere Ternana Palermo, presentazione della partita

Il match Ternana Palermo metterà a confronto due squadre favorite per la promozione in Serie B. Da un lato ci sono i padroni di casa che hanno iniziato al meglio il loro campionato con 4 punti in 2 partite e sono pronti a confermare quanto di buono fatto fino ad ora anche contro i rosanero. Le Aquile, dal canto loro, puntano a rifarsi sul campo di Terni dopo un esordio stentato nel torneo, con la sconfitta per 2-0 subita a Teramo.

Dove vedere Ternana Palermo, streaming e diretta tv in chiaro?

L’incontro Ternana Palermo si giocherà allo Stadio Libero Liberati di Terni, mercoledì 7 ottobre 2020 alle ore 15:00. Per il match non è prevista la programmazione in diretta tv in chiaro e in streaming gratis. È invece possibile vedere Ternana Palermo in streaming sul sito Eleven Sports o tramite l’app della piattaforma, scaricabile su tablet, smartphone o sulle smart tv compatibili. Per seguire il match in diretta streaming su Eleven Sports sarà necessario avere un abbonamento o acquistare la singola partita. In ogni caso sarà possibile seguire la cronaca testuale dell’incontro anche sulle pagine social delle 2 formazioni (via Facebook, Instagram e Twitter).