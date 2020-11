Dove vedere Potenza-Bari: streaming gratis e diretta tv Serie C

Questa sera alle ore 20.45 allo stadio Alfredo Viviani (a porte chiuse) è in programma il match Potenza-Bari, valevole per la decima giornata del campionato di Serie C (girone C). Entrambe le squadre hanno disputato otto partite e gli ospiti di mister Gaetano Autieri si trovano al secondo posto con 17 punti a quattro punti dalla capolista Ternana che però ha giocato nove gare; discorso diverso per i padroni di casa del neo allenatore Eziolino Capuano, che otto giorni fa ha preso il posto dell’esonerato Mario Somma, con i rossoblu che hanno ottenuto solamente nove punti insieme ad altre quattro formazioni. Nell’ultimo turno sia Potenza che Bari hanno vinto il loro match per 2-0, rispettivamente contro Turris (in trasferta) e Juve Stabia (in casa).

Sono solo due i precedenti in casa potentina, ovvero quello dell’1 novembre 1964 con vittoria del Potenza per 2-1 (Serie B) e quello dell’11 aprile 1976 dove ci fu la vittoria dei pugliesi per 1-0 (Serie C).

L’arbitro della gara sarà signor Nicolò Marini della sezione AIA di Trieste, Costin Del Santo Spataru e Stefano Lenza, entrambi di Firenze, quarto uomo Mario Vigile di Cosenza.

Queste le probabili formazioni:

POTENZA (4-2-3-1): Brescia; Zampa, Conson, Boldor, Panico; Iuliano, Sandri; Di Livio, Ricci, Volpe; Salvemini.

BARI (3-4-3): Frattali; Celiento, Sabbione, Di Cesare; M. Ciofani, Maita, Bianco, D’Orazio; Marras, Antenucci, D’Ursi.

Dove vedere Potenza-Bari: streaming gratis e diretta tv

Il match Potenza-Bari (calcio d’inizio ore 20.45) con telecronaca di Davide Lattanzi, sarà trasmesso in diretta streaming da Eleven Sports, la TV online che si è assicurata anche per questa stagione i diritti per le gare di Serie C (playoff e playout compresi). La novità importante almeno per novembre è che la piattaforma Eleven Sports, siccome viene da giornate molto negative in quanto a disservizi, ha deciso di “regalare” le partite di questo mese, annunciando che tutti i match di Serie C saranno visibili gratuitamente sulla piattaforma: sul sito, sulla pagina Facebook e sul canale YouTube.

Il match sarà visibile anche su LIVE-NOW, piattaforma dove si può assistere alla visione dei programmi senza fare un abbonamento, ma acquistando il singolo evento dopo aver effettuato una regolare registrazione al portale (https://www.live-now.com). Per quanto riguarda il calcio, il costo della singola partita è di 3,99 euro