Serie C, dove vedere Palermo Paganese streaming gratis e diretta tv

Serie C, dove vedere Palermo Paganese in streaming gratis e in tv.

Allo Stadio Renzo Barbera va in scena il match Palermo – Paganese, gara valida per l’undicesima giornata del Girone C di Serie C.

Il Palermo sta affrontando un periodo molto difficile causa Covid-19. I rosanero hanno disputato il derby contro il Catania con soli dodici giocatori, con il solo portiere Matranga in panchina. Nonostante questa situazione disperata, il Palermo ha pareggiato il derby e ha vinto l’ultima gara in casa della Juve Stabia per 2-1. La classifica li vede in zona playout con soli 6 punti ma le partite disputate sono solo sette (tre in meno).

La Paganese invece ha disputato tutte le dieci giornate di campionato e ha conquistato 10 punti, piazzandosi in zona playoff. La squadra campana viene da tre buoni risultati in quattro giornate, pareggiando 1-1 il derby con l’Avellino dell’ultima giornata, vincendo per 1-0 in casa della Viterbese ed espugnando anche il campo della Turris con un ottimo 3-0 (l’unica sconfitta è arrivata contro il Teramo).

Questa è la prima volta in assoluto che Palermo e Paganese si sfideranno. La partita sarà molto equilibrata con il Palermo che proverà a vincere la prima gara al Renzo Barbera in questa stagione. La Paganese invece ha già vinto due partite in trasferta e tenterà di espugnare il Barbera.

Il fischio d’inizio di Palermo – Paganese è in programma alle ore 15 e l’arbitro della gara sarà Fabio Natilla di Molfetta.

Dove vedere Palermo Paganese streaming gratis e tv

Il match Palermo – Paganese sarà trasmesso in diretta streaming e in esclusiva su Eleven Sports, la piattaforma streaming che detiene i diritti di tutte le partite di Serie C (playoff e playout compresi). Per seguire la sfida tra Palermo e Paganese bisogna collegarsi al sito www.elevensports.it, registrarsi o accedere con le proprie credenziali e seguire le istruzioni per acquistare il singolo evento o uno dei pacchetti disponibili (7,90€ abbonamento mensile oppure 69,99€ abbonamento stagionale). Inoltre è possibile scaricare l’app ufficiale tramite smart tv (e seguire il match sulla vostra televisione), smartphone o tablet, entrare con il proprio account ed iniziare a vedere i contenuti disponibili in base al tipo di abbonamento.

Inoltre, per tutto il mese di novembre i match di Serie C saranno gratuiti sul sito di Eleven Sports utilizzando le proprie credenziali per accedervi e sul canale YouTube di Eleven Sports. La gara Palermo – Paganese sarà trasmessa in streaming gratis anche sulla pagina Facebook della piattaforma e sulla piattaforma streaming LIVENow.