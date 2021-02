Dove vedere Foggia-Ternana: streaming gratis e diretta Cusano Italia TV?

Domani pomeriggio alle ore 15 allo stadio Pino Zaccheria (a porte chiuse) si disputerà Foggia-Ternana, match valevole per la 26.a giornata (settima del girone di ritorno) del campionato di Serie C (girone C). In classifica gli umbri del tecnico Cristiano Lucarelli, ancora imbattuti in stagione, sono al comando con 59 punti a +12 sull’Avellino (una gara in più) e a +14 sul Bari, mentre i pugliesi di mister Marco Marchionni si trovano al sesto posto con 36 punti, ma viene dal brutto ko sul campo dell’Avellino per 4-0.

Sono 21 i precedenti allo “Zaccheria” con i Satanelli in netto vantaggio sulle Fere per 13-4 e quattro pareggi; l’ultimo confronto si è giocato nella stagione 2017-18 (18 novembre 2017, campionato di Serie B) con il risultato finale di 1-1. Nella gara d’andata disputato al “Liberati” successo rossoverde per 2-0 grazie alle reti di Partipilo al 21′ e Falletti su calcio di rigore al 69′.

L’arbitro dell’incontro sarà Daniele Rutella di Enna, coadiuvato dagli assistenti Andrea Niedda e Gianluca D’Elia, entrambi di Ozieri (Sassari), quarto uomo Daniele De Tommaso di Rimini.

Foggia-Ternana probabili formazioni

FOGGIA (3-5-2): Di Stasio; Del Prete, Anelli, Gavazzi; Kalombo, Garofalo, Vitale, Salvi, Di Jenno; Curcio, Dell’Agnello.

TERNANA (4-2-3-1): Iannarilli; Defendi, Kontek, Boben, Frascatore; Proietti, Palumbo; Partipilo, Falletti, Furlan; Vantaggiato.

Dove vedere Foggia-Ternana in tv e streaming

Il match Foggia-Ternana (calcio d’inizio domani ore 15) sarà trasmesso in diretta streaming da Eleven Sports, la TV online che si è assicurata anche per questa stagione i diritti per le gare di Serie C (playoff e playout compresi). Per seguire la gara bisognerà collegarsi al sito www.elevensports.it, registrarsi ed accedere con le proprie credenziali e seguire le istruzioni per acquistare il singolo evento o uno dei pacchetti disponibili; altra modalità è scaricare l’app ufficiale tramite smart tv, smartphone o tablet, entrare con il proprio account ed iniziare a vedere i contenuti disponibili in base al tipo di abbonamento. Inoltre la gara si potrà seguire sul canale televisivo You Tube di Eleven Sports.

L’incontro tra Satanelli e Fere sarà visibile anche in diretta e in chiaro su Cusano TV (canale numero 264 del digitale terrestre), emittente dell’Università privata Niccolò Cusano visibile in tutta Italia, compreso lo streaming gratuito sul sito cusanoitaliatv.it.