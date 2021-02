Dove vedere Ternana-Catania, streaming gratis e diretta tv in chiaro Cusano Italia Tv?

Dopo la netta vittoria casalinga ottenuta contro la Casertana, la Ternana si prepara ad affrontare il Catania nel 25esimo turno del girone C di Serie C. Ternana-Catania si prospetta un match molto interessante in cui i padroni di casa, in caso di vittoria, consoliderebbero ulteriormente la prima posizione in classifica. Il Catania invece ha bisogno di una vittoria per cercare di superare il Catanzaro alla quarta posizione. In questo articolo vi sono tutte le informazioni necessarie su dove vedere Ternana-Catania, streaming e diretta tv in chiaro Serie C?

Dove vedere Ternana-Catania, streaming gratis e diretta tv in chiaro Cusano Italia?

Il match Ternana-Catania, valido per il 25esimo turno di campionato, si giocherà allo Stadio Libero Liberati di Terni, a partire dalle ore 15.00 di Mercoledì 17 Febbraio 2021. La partita Ternana-Catania verrà trasmessa in diretta streaming su Eleven Sports, anche attraverso l’applicazione dedicata, scaricabile su tutti i dispositivi mobili come pc, smart tv, smartphone e tablet. Per poter vedere la partita, occorrerà sottoscrivere prima uno dei possibili abbonamenti previsti. Il big match della 25esima giornata verrà inoltre trasmesso in diretta tv in chiaro e in streaming gratis su Cusano Italia TV, la televisione di proprietà dell’Università Niccolò Cusano. Inoltre vi saranno gli aggiornamenti del risultato della partita sulle pagine social (Facebook, Instagram e Twitter) delle rispettive compagini.