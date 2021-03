Dove vedere Avellino Potenza, streaming Serie C e diretta tv in chiaro Rai Sport?

Domani sera, alle ore 20.30, allo stadio “Partenio-Lombardi” l’Avellino di Piero Braglia ospiterà il Potenza di Fabio Gallo, match valido per la 31.a giornata del girone C del campionato di Serie C. Prima di scoprire dove vedere Avellino Potenza in diretta tv e streaming, analizziamo il momento delle due squadre in questo campionato.

Gli irpini sono secondi con 57 punti (17 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte) e nell’ultimo turno hanno pareggiato in trasferta contro il Monopoli (1-1). I lucani, invece, occupano la 15.a posizione con 28 punti (7 vittorie, 7 pareggi e 13 sconfitte) e sono reduci dal pareggio interno contro la Vibonese (2-2).

Avellino-Potenza sarà diretta dal signor Valerio Maranesi di Ciampino, coaudiuvato dai signori Amir Salama di Ostia Lido e Francesco Valente di Roma 2. Il quarto uomo sarà il signor Mattia Ubaldi di Roma 1.

PROBABILI FORMAZIONI AVELLINO-POTENZA

Avellino (3-5-2): Forte; Illanes, Miceli, L. Silvestri; Ciancio, Carriero, Aloi, D’Angelo, Tito; Santaniello, Bernardotto. All. Braglia.

Potenza (4-3-1-2): Marcone; Coccia, Di Somma, Gigli, Panico; M. Ricci, Bucolo, Zampa; Di Livio; Mazzeo, Baclet. All. Gallo.

Avellino Potenza, diretta TV e streaming

Il match Avellino Potenza, valido per la 31.a giornata del girone C del campionato di Serie C, sarà visibile in chiaro su Rai Sport HD (canale 57 del digitale terrestre) e sarà disponibile in streaming su Rai Play.

Questo match sarà possibile guardarlo in streaming anche su Eleven Sports, il cui sito di riferimento è elevensports.it. Ma per poter guardare la gara, sarà necessario registrarsi gratuitamente sul sito e accedervi con le proprie credenziali però sarà necessario sottoscrivere un abbonamento o acquistare la singola partita. Il match sarà trasmesso sul canale You Tube di Eleven Sports con un abbonamento mensile al costo di 7.99 €.