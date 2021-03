Dove vedere Bari-Potenza: streaming Serie C e diretta TV Sky Sport?

Oggi pomeriggio alle ore 17.30 allo stadio San Nicola (a porte chiuse) si disputerà il match Bari-Potenza, valevole per la 29.a giornata del campionato di Serie C (girone C). In classifica le due squadre sono divise da 28 punti con i padroni di casa al terzo posto con 52 punti e gli ospiti al terzultimo (con la Paganese) a 24 ed entrambe vengono da un buon periodo di risultati: tre successi e un pari nelle ultime quattro per i biancorossi, due vittorie e un pareggio per i rossoblu nelle ultime tre.

I precedenti in terra pugliese sono quattro che hanno visto tutte vittorie dei galletti (sei gol fatti e uno solo subito); l’ultima sfida risale all’8 novembre 2019 (2-1 il finale), mentre nella gara d’andata giocata in Basilicata lo scorso 11 novembre, netto 4-1 sempre del Bari che dunque ha una tradizione molto favorevole che cercherà di sfruttare.

L’arbitro della sfida sarà Alessandro Di Graci della sezione A.I.A di Como, coadiuvato dagli assistenti Giuseppe Pellino di Frattamaggiore (Napoli) e Amedeo Fine di Battipaglia (Salerno), quarto uomo Niccolò Turrini di Firenze.

Bari-Potenza, probabili formazioni

BARI (4-2-3-1): Frattali; Celiento, Minelli, Di Cesare, Sarzi Puttini; Lollo, De Risio; Marras, Antenucci, D’Ursi; Cianci.

POTENZA (4-3-1-2): Marcone; Coccia, Di Somma, Gigli, Panico; Bruzzo, Zampa, Bucolo; Di Livio; Baclet, Mazzeo.

Dove vedere Bari-Potenza in tv e streaming

Il match Bari-Potenza (calcio d’inizio ore 17.30) sarà trasmesso in diretta streaming da Eleven Sports, la TV online che si è assicurata anche per questa stagione i diritti per le gare di Serie C (playoff e playout compresi). Per seguire la gara bisognerà collegarsi al sito www.elevensports.it, registrarsi ed accedere con le proprie credenziali e seguire le istruzioni per acquistare il singolo evento o uno dei pacchetti disponibili; altra modalità è scaricare l’app ufficiale tramite smart tv, smartphone o tablet, entrare con il proprio account ed iniziare a vedere i contenuti disponibili in base al tipo di abbonamento.

La grande novità televisiva dal mese di dicembre è che il campionato di Serie C è sbarcato su Sky dove sarà possibile acquistare ogni weekend i singoli incontri al prezzo di 4,99 euro a partita; l’incontro del “Barbera” sarà visibile su Sky Sport Prima Fila (canale 254 del decoder) con telecronaca a cura di Antonio Nucera.