Dove vedere Bisceglie Catania in tv e in streaming: Eleven Sports, Sky Primafila o Rai Sport?

DOVE VEDERE BISCEGLIE CATANIA IN TV E IN STREAMING – Situazioni di classifica opposte, ma con vittorie che scarseggiano per entrambe nell’ultimo periodo: questo è il quadro del match tra Bisceglie e Catania. I pugliesi sono al penultimo posto in classifica, hanno ottenuto un solo successo nelle ultime 11 partite e hanno un disperato bisogno di racimolare punti per uscire da una situazione estremamente complicata ed evitare il baratro della Serie D. Per i siciliani, invece, la situazione di classifica racconta che i playoff sono decisamente alla portata (quinto posto a 40 punti, +7 sulla Viterbese undicesima), ma anche che si sarebbe potuto fare di più: e pesa come un macigno la sconfitta nel sentito derby con il Palermo, maturata mercoledì nel segno di Mario Santana.

Quando si gioca Bisceglie Catania, 29^ giornata

Il match tra Bisceglie e Catania si disputerà domenica 7 marzo 2021 alle ore 15. La sfida andrà in scena allo stadio Gustavo Ventura di Bisceglie, casa dei pugliesi.

Precedenti Bisceglie Catania, tutte le partite tra pugliesi e siciliani

Sono 13 i precedenti tra il Bisceglie e il Catania, con il bilancio che sorride agli Elefanti: sono 7 le vittorie dei rossazzurri, contro le due affermazioni avversarie e i 3 pareggi. Al Ventura di Bisceglie, poi, lo score è perfettamente in equilibrio: 6 incontri, 2 vittorie a testa e 2 pareggi.

All’andata, il Catania ha vinto 3-0 con le reti di Sarao e Calapai, oltre all’autogol di Priola: in generale, gli ultimi 4 incroci hanno visto trionfare i siciliani in ben tre casi, oltre ad un pareggio.

Probabili formazioni Bisceglie Catania, le scelte di Papagni e Raffaele

BISCEGLIE: Spurio; Giron, Priola, Altobello; Tazza, Maimone, Cittadino, Romizi, Bassano; Sartore, Cecconi.

CATANIA: Confente; Sales, Giosa, Silvestri; Pinto, Welbeck, Dall’Oglio, Calapai; Golfo, Sarao, Russotto.

Rai, Sky o Eleven Sports? Ecco dove vedere Bisceglie Catania in tv e in streaming, 29° turno Serie C Girone C

Il match Bisceglie-Catania non sarà visibile in chiaro sulla Rai, nè in pay-per-view su Sky Primafila. L’unico modo per assistere alla diretta del match tra pugliesi e siciliani sarà attraverso Eleven Sports, portale che ha acquistato i diritti per trasmettere tutte le partite di Serie C. La partita, dunque, si potrà vedere attraverso la app o il sito del servizio, previa sottoscrizione di un abbonamento: il match sarà visibile quindi in tv, con l’apposita app per smart-tv, e in streaming, collegandosi al sito o utilizzando l’applicazione su pc, smartphone e tablet.