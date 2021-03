Dove vedere Carrarese Grosseto in tv e in streaming, Serie C Girone A: Rai Sport, Eleven Sports o Sky Primafila?

DOVE VEDERE CARRARESE GROSSETO IN TV E IN STREAMING – Sfida fondamentale, per la 28^ giornata di Serie C, quella tra Carrarese e Grosseto. Il derby toscano mette di fronte due squadre che occupano il centro della classifica: il Grosseto arriva al match con una situazione generale un pochino migliore, visto che la squadra di Carrara ha trovato la vittoria due giornate fa contro la Pistoiese dopo un digiuno di ben nove partite. La battaglia per accaparrarsi un posto nei playoff di Serie C entra ora davvero nel vivo: entrambe le compagini, che mancano da tantissimo tempo all’appello in Serie B, sognano un ritorno nella serie cadetta, ma servirà vincere più partite possibili per raggiungere l’obiettivo.

Dove vedere Carrarese Grosseto tv e streaming, quando si gioca

Il match Carrarese-Grosseto avrà luogo giovedì 4 marzo 2021 alle ore 15. La partita si disputerà a Carrara, allo Stadio dei Marmi, che ospita le partite casalinghe della Carrarese.

Carrarese Grosseto dove vederla in tv, i precedenti

La partita di andata, giocata a novembre, fu vinta dagli ospiti: la squadra di Baldini vinse 1-0. Ma la sfida tra le due squadre toscane mancava all’appello addirittura dal 2014/2015, quando la Carrarese non andò oltre il pareggio allo Stadio dei Marmi ed il Grosseto vinse in casa al ritorno col risultato di 2-1.

Dove guardare Carrarese Grosseto in tv e in streaming, probabili formazioni

GROSSETO: Barosi; Raimo, Polidori, Gorelli, Campeol; Sersanti, Vrdolijak, Kraja, Sicurella; Galligani, Moscati.

CARRARESE: Mazzini; Pasciuti, Milesi, Murolo, Bresciani; Schirò, Luci; Caccavallo, Piscopo, Marilungo; Infantino.

Eleven Sports o Sky Primafila? Ecco dove vedere Carrarese Grosseto in tv e in streaming, 28° turno Serie C Girone A

Sarà possibile assistere al match Carrarese-Grosseto attraverso Sky Primafila e Eleven Sports, dunque non si potrà guardare la partita in chiaro sulla Rai.

Su Sky Primafila, sarà necessario acquistare il singolo match con il proprio decoder Sky Q o su Sky Go per il servizio streaming, al prezzo di 4,99 euro.

Si potrà guardare la partita su Eleven Sports, invece, utilizzando l’app o il sito del servizio, previa sottoscrizione di un abbonamento mensile o annuale, oppure attraverso il canale YouTube di Eleven Sports con un abbonamento da 7,99 euro.